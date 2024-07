Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala in visita ad Avellino

Questa mattina il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, da pochi giorni Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, è giunto in visita ad Avellino.

Al suo arrivo presso la “Caserma Litto”, l’Ufficiale Generale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, prima di incontrare una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Al Generale sono state illustrate le principali attività condotte dai reparti dipendenti, quelle ancora in corso e le indagini tuttora in atto per il contrasto alla criminalità organizzata, nonché la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio irpino.

L’Alto Ufficiale ha incitato a non abbassare mai il livello di guardia ed ha sottolineato l’importanza della funzione sociale quotidianamente assolta soprattutto dal personale effettivo alle Stazioni Carabinieri, sempre pronto a recepire le richieste dei cittadini ai quali bisogna dare risposte concrete e puntuali.

Si è poi soffermato sulle tematiche connesse al benessere del personale, interloquendo con i militari e rivolgendo particolare attenzione ai loro problemi.

Accompagnato dal Comandante Provinciale, il Generale La Gala si è recato presso il Palazzo del Governo per un saluto al Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso e presso il Palazzo di Giustizia, dove ha incontrato il Presidente del Tribunale f.f. Dott. Roberto Melone ed il Procuratore della Repubblica Dott. Domenico Airoma.