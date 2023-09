Il Premio Nobel Chalfie visita i laboratori di Biogem

Ariano Irpino. La felicità stampata sui volti dei ricercatori come prova della qualità della ricerca svolta a Biogem, pur nella difficoltà di misurarla in un tempo fatalmente molto ridotto, come quello trascorso ad Ariano Irpino. E poi un grande e chiaro apprezzamento per la formula delle Due Culture, inverato dalla sua personale vocazione all’approfondimento in ambiti distanti dalla sua disciplina, come l’etica e i diritti umani nella scienza, oggetto della sua relazione al meeting settembrino. Di questo e molto altro ha parlato il Premio Nobel Martin Chalfie, nel corso di un incontro con i ricercatori di Biogem.

Il dialogo con l’intera comunità scientifica dell’Istituto arianese è stato anticipato da un’accurata visita presso alcuni laboratori. Guidato dal dottore Giuseppe Raucci, il professore Chalfie si è innanzitutto soffermato sul Centro di Saggio, riconosciuta eccellenza di Biogem, per poi approfondire alcuni studi di genomica, in corso presso il Laboratorio di Oncologia Molecolare e di Precisione, dove a fare gli onori di casa c’era la dottoressa Marianna Scrima.

Sempre prodigo di consigli, anche strettamente tecnici, il Premio Nobel ha poi visionato il microscopio multifotone, attrezzatura tra le più innovative di Biogem, illustrata nei dettagli dal dottore Luciano D’Apolito, mentre i dottori Anna Iervolino e Francesco Albano hanno mostrato gli studi in corso nei laboratori, rispettivamente, di Nefrologia Traslazionale e Staminalità e Rigenerazione Tissutale. Il giro del professore Chalfie, generoso anche nell’aneddotica regalata ai giovani dottorandi sulla sua lunga parabola professionale e umana, si è concluso con il professore Vincenzo Carafa, nel Laboratorio di Epigenetica Medica e con la professoressa Concetta Ambrosino, in quello di Geni e Ambiente.

Il Premio Nobel, in un’ideale appendice delle Due Culture, ha poi visitato Biogeo, il Museo di storia della terra e della vita, che impreziosisce da anni il centro di ricerca arianese, recandosi, subito dopo, a Sant’Angelo dei Lombardi, presso l’Abbazia del Goleto, uno dei riconosciuti simboli dell’intera Irpinia.