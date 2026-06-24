Il prefetto incontra i tredici sindaci eletti a maggio: ho grande fiducia nel nuovo primo cittadino di Avellino

AVELLINO – Un incontro a Palazzo di Governo con i tredici nuovi sindaci della provincia di Avellino eletti alle amministrative di fine maggio, quello in corso a Palazzo di Governo con il prefetto Rossana Riflesso, che ha voluto fare gli auguri alle nuove fasce tricolori, a partire dai primi cittadini delle citta’ piu’ grandi, il capoluogo Avellino e Ariano Irpino. Fare gli auguri e incontrare e rincontrare alcuni sindaci che diciamo già hanno svolto precedenti mandati e di incontrare soprattutto i nuovi. L’obiettivo è quello di creare una sempre maggiore vicinanza tra le amministrazioni locali e la Prefettura. La Prefettura che ha delle funzioni di controllo e che esercita, diciamo puntualmente e diligentemente. Il nostro spirito di grande collaborazione, cosa che credo in questi due anni di aver fatto e quindi voglio diciamo dirlo anche ai nuovi eletti. Voglio creare con loro un buon rapporto perché secondo me è essenziale per l’andamento ottimale dell’attività amministrativa”. Alcune amministrazioni comunali, a partire dalla città capoluogo e da Quindici, escono da una gestione commissariale, la linea sarà proseguire sul lavoro già avviato dai commissari? “Non c’è dubbio, ma anche di superare il lavoro dei commissari là dove diciamo sia il caso di farlo e chiaramente il periodo di commissariamento può essere più o meno proficuo e però ovviamente non è l’amministrazione ordinaria e quindi noi Insomma i prefetti non amiamo

commissariare, su questo bisogna essere chiari, se lo si fa e perché ci sono state delle problematiche di varia natura e quindi auspichiamo che si vada in continuità con i principi di legalità. Perché i commissari certamente hanno portato una linea di legalita’, l’auspicio e’ che i sindaci possano fare di meglio e di più

La Prefettura cosa si aspetta dal capoluogo, che tipo di atteggiamento cosa chiede? “Ho grande fiducia nel nuovo sindaco, mi hanno parlato molto bene di lui, quindi sono molto contenta che sia lui il il nuovo sindaco. Sono sicura che farà tutto quello che può fare è quello che spero ci che possa fare quello che c’è da fare che magari la città di Avellino da tanto aspetta. Due sindaci caduti, ed una fase che la città di Avellino, io sono arrivata proprio in quella fase, era una città molto sofferente. Avellino ha dovuto fare i conti con una situazione particolarmente gravosa e che quindi ora merita un riscatto merita che sia appunto fatto tutto ciò che deve essere fatto”.