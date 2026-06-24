Centrodestra, a Montefredane due giorni di confronto per costruire la vittoria del 2027

Il centrodestra riparte dalle piccole comunità delle aree interne. Il 26 e 27 giugno prossimi, il Castello Caracciolo di Montefredane ospiterà la kermesse politica e programmatica “Le iniziative del centrodestra per vincere nel 2027”, promossa dal senatore Francesco Pionati. Due giornate di confronto dedicate al futuro del Mezzogiorno e al contributo che amministratori locali, corpi intermedi, imprese e forze politiche possono offrire alla costruzione di una proposta di governo credibile e vincente in vista delle prossime elezioni politiche.

I lavori si apriranno venerdì 26 giugno alle ore 16 con i saluti istituzionali del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, e la relazione introduttiva del senatore Francesco Pionati.

A seguire, il dibattito dedicato all’iniziativa dei partiti della coalizione con la partecipazione di Gianpiero Zinzi (Lega), Lorenzo Cesa (UDC), Gennaro Sangiuliano (Fratelli d’Italia), Cateno De Luca (Sud Chiama Nord) e Fulvio Martusciello (Forza Italia), moderato dal giornalista Franco Genzale.

La seconda sessione sarà incentrata sulle politiche di sviluppo e sul ruolo della ZES Unica per il rilancio del Mezzogiorno, con gli interventi del presidente di Confindustria Campania Emilio De Vizia, del consigliere giuridico di Palazzo Chigi Carmine De Angelis, di Enzo Russo di Federmanager e del presidente di Eutalia Luigi Barone. Le conclusioni saranno affidate al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra coordinate da Paola Ricciarelli.

Sabato 27 giugno spazio alle esperienze amministrative che rappresentano modelli di buon governo territoriale. Interverranno i sindaci Mario Baccini (Fiumicino), Cateno De Luca (Taormina), Mario Ferrante (Ariano Irpino), Paolo Spagnuolo (Atripalda), Nino Musto (Pietradefusi), Raffaele Cantarella (Conza della Campania), Gerardo Santoli (Santo Stefano del Sole), Vittorio D’Alessio (Mercogliano) e Marino Sarno (Volturara Irpina). Il confronto sarà moderato da Annibale Discepolo. Nel corso della mattinata saranno inoltre proiettati i messaggi dei leader nazionali della coalizione di centrodestra.

Momento centrale dell’iniziativa sarà l’intervista pubblica al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, condotta dal senatore Francesco Pionati, prevista alle ore 12.30 di sabato. “Il Mezzogiorno deve continuare ad essere protagonista della crescita nazionale e della costruzione delle strategie politiche del centrodestra. Montefredane sarà per due giorni un laboratorio di idee, esperienze amministrative e proposte concrete per il futuro del Paese”. L’iniziativa si propone di valorizzare le migliori esperienze di governo locale, approfondire le opportunità di sviluppo del Sud e rafforzare il dialogo tra territori e governo nazionale in vista delle sfide politiche del 2027.