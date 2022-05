Il pm Patscot in forza alla Distrettuale Antimafia di Napoli

Il sostituto procuratore di Avellino, Roberto Patscot, da un paio di settimane è uno dei Pubblici Ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, coordinata dal Procuratore Giovanni Melillo e dall’aggiunto Rosa Volpe.

In Irpinia Patscot ha coordinato indagini sui reati ambientali e urbanistici, quella più importante è stata sicuramente legata alla storica sentenza per l’Isochimica. Ma anche importanti inchieste su pubblica amministrazione e ambiente. La sua carriera in magistratura è iniziata nel 2001.