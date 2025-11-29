Il Pino Irpino attraversa la provincia da 12 anni: conferenza stampa ad Avellino per la nuova edizione

Da dodici anni il Pino Irpino attraversa la provincia di Avellino portando un messaggio di solidarietà e comunità. La carovana, promossa dall’Associazione Irpinia Ti Voglio Bene, unisce i cittadini attraverso gesti concreti e momenti di comunità, seguendo lo slogan che ne guida lo spirito: “Accorciamo le distanze fisiche e sociali”. Un invito a rafforzare i legami, ridurre le distanze geografiche e sociali e celebrare insieme il senso di appartenenza alla propria terra.

Questa mattina, il Palazzo Vescovile di Avellino ha ospitato la conferenza stampa della 12ª edizione. A illustrare il programma è stato Sirio Di Capua, presidente dell’associazione, che ha ricordato come lo slogan del tour sia diventato un vero e proprio manifesto: Irpinia Ti Voglio Bene.

La manifestazione di quest’anno porta con sé alcune importanti novità: la carovana effettuerà soste più lunghe di 9 minuti in ciascun comune per ringraziare i cittadini per l’affetto e l’accoglienza ricevuti negli anni. Sarà inoltre promossa una raccolta di conserve, caffè, tonno e altri alimenti in barattolo, accompagnata da un contest artistico in cui ogni comitato si esibirà in 60 secondi.

Grande attenzione sarà riservata anche all’inclusione: persone provenienti da paesi esteri sono invitate a partecipare alle varie tappe, portando con sé la propria bandiera, in un gesto di unità tra i popoli.

Il viaggio della carovana prenderà il via il 5 dicembre e si concluderà l’8 dicembre con l’arrivo ad Avellino, portando ancora una volta entusiasmo e valori condivisi in tutta la provincia.