Ex Eliseo, rifacimento strade e Natale in città: parla la Commissaria Perrotta

Secondo la commissaria del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta il settore culturale rappresenta una leva fondamentale non solo per la crescita economica, ma anche per contrastare fenomeni di degrado e violenza. Tra le strutture su cui si punterà ci sono l’Exeliseo, la Dogana e il Victor Hugo, «contenitori che nel corso degli anni sono stati risanati più volte e che vogliamo valorizzare attraverso iniziative permanenti», ha spiegato.

La commissaria ha inoltre confermato l’impegno sulla viabilità, con interventi previsti su Via Dorso e Corso Europa, grazie a finanziamenti regionali e della Cassa Depositi e Prestiti.

Sul fronte delle festività, Perrotta ha anticipato un programma natalizio incentrato sulle risorse locali: «Con le poche risorse disponibili abbiamo organizzato eventi culturali e spettacoli per bambini, puntando sempre a valorizzare il territorio invece di grandi concerti». È prevista anche la nomina di un direttore artistico regionale che coordinerà gli eventi.

Infine, anche le periferie saranno interessate dagli addobbi natalizi, selezionati tramite un bando pubblico, nel rispetto delle normative e con l’obiettivo di coinvolgere le realtà locali.