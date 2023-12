Il Pino Irpino a Montecitorio: quest’anno dieci anni di solidarietà

In Irpinia la magia del Natale si accende con il Pino Irpino. Un progetto culturale e sociale, un vero e proprio sogno divenuto realtà.

L’idea nata nel 2011 durante una chiacchierata tra amici si è trasformata con sacrificio e perseveranza in un progetto che ogni anno cresce sempre di più.

Giovani ragazzi che in quattro giorni fanno tappa in 118 piazze irpine per 8 minuti con un obiettivo ben preciso: accorciare le distanze geografiche e sociali di una comunità.

Anche quest’anno la carovana è pronta a rimettersi in strada, dal 7 al 10 dicembre, gridando forte Irpinia Ti Voglio Bene, claim che unisce tutti come una vera e propria famiglia.

Durante il loro tour raccoglieranno cibi non deperibili, tranne quelli confezionati in vetro per aiutare tutti a imbandire le tavole delle feste natalizie. Il tutto sarà poi redistribuito sul territorio attraverso le Caritas diocesane a famiglie in difficoltà. Tutti hanno diritto a mettere il piatto a tavola e quando è festa chi ha più condivide con chi ne ha meno.

Si concretizza un vero e proprio viaggio nella solidarietà, riuscendo in ogni paese a rinnovare quel senso di unione, di tradizione e di gioia, per piccoli e grandi. Una carovana che si incammina, accompagnata da un sottofondo musicale natalizio e magico, percorre strade che conducono al centro di ogni paese, incontrando tanti volti che raccontano la storia della propria comunità.

Il Pino Irpino quest’anno scriverà una nuova pagina, fatta di storia e calore irpino, un popolo sempre generoso e solidale. Al loro passaggio è sempre una festa e questa volta si farà davvero, perché il Pino Irpino compirà dieci anni, cifra tonda che rappresenta gli anni di forte sentimento che lega le persone a tendere la mano verso il prossimo.

La presentazione dell’iniziativa il Pino Irpino, si terrà in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, martedì 5 dicembre alle ore 17:30 a Roma a Palazzo Montecitorio nella Sala Stampa della Camera dei Deputati. Tante le novità di questa nuova edizione che verranno rese pubbliche dagli organizzatori, insieme all’On. Toni Ricciardi, Vicecapogruppo PD alla Camera, Maria Cristina Aceto, direttrice di CESVOLAB, Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio, che insieme alla Provincia di Avellino supporta l’iniziativa e don Marco Ulto della Caritas diocesana di Ariano Irpino – Lacedonia.