Il partito di Mastella: “Non parteciperemo al tavolo del campo largo”

“Non parteciperemo al tavolo convocato per oggi pomeriggio presso la sede del Pd in via Tagliamento” così Raffaele Cipriano e Pasquale Giuditta, rispettivamente segretario provinciale e Coordinatore regionale NdC.

La decisione del partito di Mastella di non partecipare alla prima riunione dell’interpartitico di centrosinistra, convocato in vista delle elezioni amministrative di maggio, è dettata dalla mancanza di chiarimenti richiesti al Pd per garantire un percorso chiaro e condiviso che porti alla realizzazione del campo largo in tutta la Campania.

Avellino è tra le realtà prossime al voto: “Il campo largo è l’unica condizione possibile -conclude Giuditta- per vincere le elezioni e dare un sindaco autorevole alla città”