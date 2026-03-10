Ex cava sequestrata dalla Gdf a Sperone: tre condannati ed un assolto in primo grado

SPERONE- Tre condanne ed un’assoluzione per la maxi discarica scoperta Sperone dai militari delle Fiamme Gialle della Tenenza di Baiano il 9 gennaio del 2023, dove erano stati rinvenuti migliaia di metri cubi di rifiuti speciali (materiali legati all’edilizia ) in un’ area di 116 mila metri quadrati. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta della Procura e condannato ad un anno e nove mesi con pena sospesa l’imprenditore Bernardo Natale, difeso dagli avvocati Silvio Sepe e Gaetano Aufiero, che era il legale rappresentante della società che gestiva in comodato l’ex cava. Assolto Francesco Montanile, difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero. Secondo le contestazioni i due imprenditori alla guida della società che aveva acquisito la cava, Montanile dal 6 novembre 2020 al 5 febbraio 2021 Natale da quella data ad oggi, avrebbero gestito nell’ex Cava di località Carcara senza alcuna autorizzazione una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non per tre migliaia di metri cubi (l’ipotesi contestata originariamente era di tre milioni di metri cubi) . In particolare materiale proveniente dalla demolizione nel settore edilizio. Nei loro confronti la Procura di Avellino addebita i reati di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, distruzione o deturpamento di bellezze naturali. I due operai sono stati condannati a quattro mesi di reclusione con pena sospesa per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti. I tre imputati dovranno anche risarcire il Comune di Sperone, che si era costituito parte civile, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Pecchia.
Il sequestro era stato eseguito dai militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Avellino, in particolare della Tenenza di Baiano e dal personale del Reparto Operativo c Aeronavale di Napoli. Il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino che ha coordinato le indagini, il pm Cecilia De Angelis, aveva disposto la citazione a giudizio nei confronti di quattro La discarica di rifiuti da costruzione e demolizione. L’intervento era scaturito a seguito di diversi sorvoli dei mezzi aerei che avevano permesso di mappare il territorio interessato. L’attività dei militari aveva permesso pertanto di sottoporre a sequestro preventivo circa 116.000 mq. Si attendono le motivazioni della sentenza ed e’ molto probabile che ci sarà un ricorso in Appello da parte dei difensori.
Ex cava sequestrata dalla Gdf a Sperone: tre condannati ed un assolto in primo grado
