Il Palazzo Abbaziale di Loreto apre le porte all’edizione 2025 di “Natale in Abbazia”, rassegna di percorsi di arte, musica, intrattenimento e degustazioni, ideata e realizzata dalla Comunità Benedettina di Montevergine, in rete con il Comune di Mercogliano e le associazioni locali. Nel weekend di venerdì 12 dicembre, sabato 13 dicembre e domenica 14 Dicembre 2025 un appuntamento da non perdere per quello che si preannuncia un Natale autentico nel fascino senza tempo dell’Abbazia del Loreto di Mercogliano per grandi e piccini. La comunità benedettina di Montevergine, guidata da S. E. Riccardo Guariglia, anche quest’ anno desidera condividere con le famiglie la magia del Natale offrendo una tre giorni di visite guidate al Palazzo, mercatini di natale con i prodotti delle Abbazie italiane e le prelibatezze della terra d’Irpinia, tre show cooking con attesissimi chef, i tradizionali concerti natalizi nella Sala degli Arazzi, un coro gospel, laboratori creativi e artisti di strada per bambini e, nel chiostro, una romantica giostra con cavalli decorati e lucine.

Natale in Abbazia è anche solidarietà, è già partita e continuerà fino al 18 dicembre la raccolta alimentare “ Natale condiviso”, un dono sospeso per chi vive un momento di difficoltà. Si raccolgono, presso tutti i negozi di Mercogliano che aderiscono o presso le sedi della Pro Loco e della Misercordia di Mercogliano, prodotti non deperibili da destinare al banco alimentare attivo presso l’Abbazia di Loreto e al banco di solidarietà della Misericordia locale.

Una Connessione Culturale che attraversa e approfondisce le radici di una delle feste più importanti dell’anno. “La rassegna nasce dalla forza dei legami e delle relazioni della nostra comunità, che consente di muoversi come un’unica entità per il raggiungimento di obiettivi condivisi. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere giovani e cittadini affinché abbiano la consapevolezza delle bellezze e delle opportunità del nostro territorio e siano orgogliosi delle aree interne.

“Abbiamo costruito un programma articolato che esalta il forte legame della Comunità benedettina di Montevergine con il territorio irpino e con i Monasteri Benedettini italiani” – sottolinea l’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia

Si comincia Venerdì 12 dicembre alle ore 18.00 con l’inaugurazione dei “Mercatini di Natale”, alle ore 18.30 lo spettacolo di danza “Academy for Christmas” nel suggestivo “Salone degli Arazzi” e diretto dal maestro Carmine Pagano della Loreto Accademy. Sublimi passi di danza accompagnati dalle note del Gospel a cura del coro Mev, renderanno ancora più suggestiva l’armonia. A seguire, per gli amanti della cucina si terrà uno Show Cooking e la presentazione del libro “La cucina delle Monache” a cura delle Benedettine del Monastero di Sant’ Anna, Bastia Umbra (PG).

Sabato 13 dicembre alle ore 10.00 l’apertura dei Mercatini di Natale e alle ore 10.30 Carlos Show – Spettacoli per bambini da 3 a 99 anni. Alle ore 11.00 la presentazione del libro “A tavola con le ricette del Convento” a cura di Don Anselmo Lipari, Tiziana Martinengo e Giorgia Vaccari. Alle ore 12.30 lo Show Cooking di Don Anselmo Lipari, del Monastero di S. Martino delle Scale (PA)ed in contemporanea Pancake Lab per bambini con Chicco e Cono (da prenotare su whatsapp al 3319728Alle ore ore 19.30 il Concerto “La magia dell’opera” a cura dell’Associazione Arte Sannio e cultura del Direttore Artistico M° Vittorio Fusco e poi alle 20.30 spazio ai buongustai con lo Show Cooking dello Chef Giovanni Mariconda.

Domenica 14 dicembre, ultimo giorno della Rassegna Natale in Abbazia, alle ore 10.00 Apertura Mercatini di Natale; alle ore 10.30 nella Sala SED il convegno “La Natura in monastero”, con la descrizione delle spezierie monastiche a cura di: Prof. Dott. Umberto Nardi,Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Cattolica di Roma P. Giacinto Kurczynski, Responsabile del laboratorio e della spezieria del Monastero S. Vincenzo, Bassano Romano (VT).

Musica e suggestione alle ore ore 12.00 con il Concerto “Nascette lu Messia” a cura dell’Associazione Arte Sannio e cultura del Direttore Artistico M° Vittorio Fusco. Alle ore 17.00 Laboratorio creativo a cura della Pro Loco Mercogliano e alle 18.30 il Carlos Show per i più piccini. A chiudere la serie di iniziative alle Ore 19.30 Concerto “Carol of the bells” del Conservatorio Statale di Musica” Domenico Cimarosa” di Avellino.

La serata si concluderà alle ore 20.30 con la Degustazione di prodotti tipici del Ristorante “Casale del Monaco “ di Montevergine.