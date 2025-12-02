Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato al Teatro Gesualdo

Nell’ambito del programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Avellino, il giorno 7 dicembre 2025 avrà luogo:

– a partire dalle ore 17:30 in Piazza Castello la Cerimonia di accensione delle

luminarie natalizie;

– alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale Carlo Gesualdo il Concerto di Natale della

Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, alla presenza

del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani,

presentato dall’artista Serena Autieri.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso al concerto è libero, ma la prenotazione è obbligatoria.

Sarà possibile prenotare cliccando sul seguente link: (https://www.boxol.it/next/it/go2/select-seat/599297/biglietti-concerto-di-natale-della-banda-musicale-della-polizia-di-stato-teatro-carlo-gesualdo-avellino) e seguendo la procedura guidata.

Le prenotazioni saranno attive fino al 6 dicembre 2025.