Il nuovo abbonamento SuperEnalotto: regole e modalità di gioco

Dal suo debutto nel 1997, il SuperEnalotto ha catturato l’attenzione di milioni di giocatori grazie alla promessa di jackpot molto ricchi. Oggi, il classico gioco si evolve ancora una volta, introducendo il nuovo abbonamento online SuperEnalotto. Questa proposta innovativa rappresenta il risultato di un percorso di crescita e adattamento alle esigenze dei suoi giocatori affezionati.

Giocare al SuperEnalotto ha sempre stimolato la fantasia e la speranza di chiunque sogni di cambiare la propria vita con una vincita. Proprio per questo, la funzione dell’abbonamento va incontro alle nuove necessità degli utenti, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e accessibile.

Come funziona il nuovo abbonamento SuperEnalotto

Il nuovo abbonamento SuperEnalotto punta sulla comodità dei giocatori. Gli utenti che non vogliono perdersi nessuna estrazione, infatti, possono ora giocare comodamente i propri numeri, senza preoccupazioni di alcun tipo.

Il principio è molto semplice: ogni giocatore, aprendo un conto di gioco online su una piattaforma autorizzata, deve solo scegliere i suoi numeri, i quali verranno giocati automaticamente per ogni estrazione. Dopo aver selezionato i numeri da giocare, l’importo verrà scalato di volta in volta dal conto di gioco. Inoltre, al di là della facilità di utilizzo, la subscription offre anche maggiore flessibilità ai suoi utenti, poiché può essere interrotta in qualsiasi momento dall’area riservata.

Con il nuovo abbonamento SuperEnalotto, gli utenti in possesso di un conto di gioco regolare hanno la possibilità di attivare fino a 5 abbonamenti contemporaneamente: sarà quindi possibile giocare fino a 5 combinazioni numeriche per ogni estrazione per aumentare le possibilità di vincita.

Gestire l’abbonamento è facile e alla portata di tutti, in quanto basta andare nell’area riservata dell’utente per:

visualizzare le ricevute delle giocate in abbonamento;​

consultare le informazioni relative all’abbonamento e allo stato dei pagamenti automatici;

interrompere il servizio.​

Inoltre, giocare tramite l’abbonamento non esclude tutti gli altri benefit inseriti regolarmente nelle giocate standard SuperEnalotto. Con la nuova funzione, infatti, si partecipa automaticamente a WinBox e alle Iniziative Speciali SuperEnalotto SuperStar, se sono previste nel periodo in cui si gioca.