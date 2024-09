Il naifs del maestro Galli restaurato grazie a Comune, Proloco, Provincia e privati

LAURO- Uno dei naïfs del centro storico realizzato dal pittore Giovanni Galli, scomparso nel 2020 e tra i primi a giungere a Lauro nel 1976, è stato riconsegnato alla sua “bellezza” e tra qualche giorno anche alla comunità in una nuova location e con una cerimonia pubblica. Si tratta di “Lauro e la Tenda Rossa”. Grazie all’iniziativa che ha visto in campo la Proloco di Lauro, da un gruppo di cittadini “Cultori dell’arte naïve” insieme al Comune di Lauro e alla Provincia di Avellino. Un anno dopo il via all’iniziativa, Lauro ricorderà un “amico”, ovvero il maestro Giovanni Galli, scoprendo l’opera restaurata nella sua nuova collocazione, quella dell’androne di Palazzo Pignatelli, attuale sede del Comune. La cerimonia è prevista per il prossimo 5 settembre alle ore 18 alla presenza degli amministratori di Comune di Lauro, la Provincia di Avellino e la Proloco insieme ai Cultori dell’arte naïve che hanno promosso l’iniziativa.