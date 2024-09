Affidamenti alle cooperative, Gdf acquisisce atti al Piano di Zona di Avellino

AVELLINO- Un accertamento sugli affidamenti operati nell’ambito dei Servizi Sociali e in particolare del Piano di Zona di Avellino alle cooperative. Per questo motivo nella mattinata di oggi i militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino, agli ordini del tenente colonnello Alessio Iannone hanno fatto accesso al Comune di Avellino per eseguire un’ ordine di esibizione degli atti relativo agli affidamenti, firmato dalla Procura della Repubblica di Avellino. Le indagini sono ad una fase iniziale, quindi al momento non ci sarebbero iscrizioni. I fatti per cui si procede sono legati ad affidamenti che non riguardano la nuova gestione dei Servizi Sociali. Dopo l’acquisizione e la verifica di quanto avvenuto potrebbero esserci nuove deleghe per i militari delle Fiamme Gialle.