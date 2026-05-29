Il Movimento 5 Stelle riparte dal consenso, Maura Sarno: “Avellino laboratorio politico nazionale”

All’indomani del voto amministrativo, il Movimento 5 Stelle di Avellino apre immediatamente una nuova fase politica.

La Coordinatrice provinciale del M5S, Maura Sarno, rivendica con orgoglio lo straordinario risultato raggiunto ad Avellino: “un dato politico di grande rilievo che proietta il capoluogo irpino tra le esperienze più significative del Movimento 5 Stelle a livello nazionale. Storicamente, il Movimento 5 Stelle ha sempre affrontato le competizioni amministrative dovendo fare i conti con un radicamento territoriale ancora in fase di consolidamento. Eppure, grazie a un’intensa campagna elettorale, alla credibilità dei candidati e a un lavoro politico costante e capillare, il M5S ad Avellino ha registrato un risultato importante, portando il Movimento irpino sul podio delle migliori performance amministrative ottenute in Italia”.

Per questo motivo Sarno ha immediatamente convocato una riunione operativa coinvolgendo candidati eletti e non eletti, con l’obiettivo di fare squadra e contribuire attivamente alla costruzione del nuovo governo cittadino.

“Un gruppo compatto, determinato e animato dalla volontà di continuare a portare avanti i valori fondanti del Movimento 5 Stelle: trasparenza, partecipazione, giustizia sociale e difesa dei cittadini”.

Nel corso dell’incontro è stata avviata anche un’analisi approfondita del voto, indispensabile per comprendere i punti di forza emersi dalla competizione elettorale e affrontare con lucidità eventuali criticità.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i candidati che, con entusiasmo, sacrificio e spirito di servizio, hanno contribuito a costruire il percorso e che hanno manifestato la volontà di continuare a dare il proprio contributo al Movimento.

“Ci attende un percorso luminoso, ma anche una grande responsabilità – conclude Maura Sarno – Da oggi dobbiamo consolidare questa crescita e rafforzare ancora di più la presenza del Movimento sul territorio, costruendo un’alternativa politica credibile, concreta e vicina ai bisogni reali dei cittadini”.