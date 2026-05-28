Consegnate ad Avellino le onorificenze OMRI: 22 storie che raccontano il volto migliore dell’Irpinia

Ventidue storie diverse, accomunate da un filo profondo: il senso del dovere, la dedizione alla collettività e la capacità di trasformare il proprio impegno – professionale e umano – in servizio agli altri.

Si è svolta nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino la cerimonia di conferimento delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel corso della quale il Prefetto Rossana Riflesso ha insignito 22 cittadini della provincia che si sono distinti nei diversi ambiti della vita istituzionale, professionale e sociale.

Una cerimonia particolarmente significativa, che ha riunito, accanto ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, una presenza ampia e qualificata di esponenti della società civile: professionisti, operatori pubblici e volontari che, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono quotidianamente alla crescita e alla coesione della comunità.

Particolare rilievo hanno assunto le storie personali di alcuni insigniti, segnate anche da esperienze difficili, capaci tuttavia di trasformare la sofferenza in impegno concreto a favore degli altri, offrendo esempi di straordinaria forza morale e responsabilità civile.

«Quella odierna – ha dichiarato il Prefetto Rossana Riflesso – è stata una cerimonia di grande valore non solo istituzionale, ma profondamente umano. Accanto all’impegno delle Forze dell’Ordine e delle amministrazioni pubbliche, che rappresenta un presidio fondamentale dei valori repubblicani, emerge con forza il contributo della società civile, fatta di persone che operano con discrezione e senso di responsabilità, spesso lontano dalla ribalta. In molti casi si tratta di percorsi di vita segnati anche da prove difficili, che sono stati trasformati in impegno e vicinanza verso gli altri: esempi autentici di solidarietà e di dedizione che rendono la nostra comunità più coesa e più forte».

Di seguito l’elenco degli insigniti :

COMUNE DI AVELLINO

1) UFFICIALE GERARDO TOMMASO BATTAGLIA Brigadiere Capo dei Carabinieri in congedo, il Sig. Gerardo Tommaso Battaglia ha dedicato l’intera vita al servizio dello Stato, distinguendosi per disciplina, rigore morale e spirito di abnegazione. Arruolatosi nel 1970, ha maturato un lungo e qualificato percorso professionale, costellato da numerosi riconoscimenti, tra cui le benemerenze per il sisma del 1980 e quelle per i quarant’anni di servizio nell’Arma. Anche dopo il congedo ha continuato a rendersi utile alla collettività, operando attivamente nell’Associazione Nazionale Carabinieri e svolgendo attività di volontariato presso la Procura della Repubblica di Avellino, confermandosi esempio di dedizione, senso civico e lealtà alle Istituzioni.

2) UFFICIALE GIOVANNI NUNZIO TRABUNELLA Già Questore della Provincia di Benevento, il Dott. Giovanni Nunzio Trabunella, vanta oltre trentacinque anni di servizio nella Polizia di Stato, caratterizzati da incarichi dirigenziali di assoluto rilievo in ambito investigativo, amministrativo e di sicurezza pubblica. Nel corso della carriera ha operato in contesti territoriali particolarmente complessi, distinguendosi per capacità gestionale, equilibrio decisionale e fermezza istituzionale, offrendo un contributo determinante al contrasto della criminalità organizzata e alla tutela dell’ordine pubblico. Proprio in Irpinia ha coordinato complesse operazioni di polizia giudiziaria, culminate nell’arresto di latitanti di primo piano, confermando straordinarie doti investigative, sensibilità istituzionale e una profonda conoscenza del contesto locale. Destinatario di numerosi encomi e prestigiose onorificenze al Merito di Servizio, rappresenta un autorevole punto di riferimento per le istituzioni repubblicane e un esempio alto dei valori di legalità, responsabilità e senso dello Stato.

3) CAVALIERE SERGIO CAPUANO In servizio dal 1998, l’Ispettore della Polizia di Stato Sergio Capuano ha maturato una significativa esperienza in reparti di elevata specializzazione, tra cui la Direzione Investigativa Antimafia di Napoli e la Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Avellino. Distintosi per professionalità, discrezione e affidabilità, ha contribuito a rilevanti operazioni di contrasto alla criminalità organizzata, ricevendo encomi e lodi e affiancando alla dedizione professionale un apprezzabile impegno civico e una condotta personale irreprensibile.

4) CAVALIERE FILIBERTO CARPENITO Appartenente alla Guardia di Finanza dal 1987 e in servizio presso la Compagnia di Avellino, il Sig. Filiberto Carpenito si è distinto nel corso della carriera per altissimo senso del dovere, rigore morale, rara efficienza e assoluta riservatezza nello svolgimento di delicati incarichi amministrativi, di polizia tributaria e giudiziaria. È stato più volte destinatario di elogi, encomi e benemerenze, affiancando all’attività professionale un costante impegno solidale e di volontariato, anche attraverso iniziative di beneficenza a favore del settore sanitario.

5) CAVALIERE MICHELE PERICOLO Il Brigadiere Capo Michele Pericolo presta servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1996 e svolge attualmente l’incarico di Addetto alla Segreteria presso il Comando Provinciale di Avellino. Nel corso della carriera ha operato in importanti strutture centrali e territoriali, distinguendosi per elevate capacità professionali, doti umane e spirito di servizio, ricevendo costantemente valutazioni di eccellenza. È stato insignito di numerose onorificenze e benemerenze per attività di protezione civile, gestione di emergenze nazionali e servizio istituzionale.

6) CAVALIERE GIOVANNA PERNA L’Avv. Giovanna Perna esercita da oltre vent’anni la professione forense distinguendosi per competenza, equilibrio e profondo senso etico, con una particolare specializzazione in ambito penale, minorile e penitenziario. Accanto all’attività professionale ha sviluppato un impegno costante nel sociale, collaborando con la Caritas Diocesana di Avellino e con l’Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale, offrendo assistenza legale ai detenuti privi di difesa e contribuendo a iniziative di monitoraggio e sensibilizzazione sulle condizioni carcerarie. Durante la fase emergenziale pandemica ha assicurato una presenza concreta e continua negli istituti penitenziari, distinguendosi anche nell’attività di promozione della legalità e di informazione, in particolare nei confronti dei più giovani. La sua figura rappresenta un esempio significativo di dedizione civile, responsabilità sociale e servizio alla comunità.

7) CAVALIERE MARIO SESSA Il Sig. Mario Sessa, già appartenente alla Polizia di Stato, ha svolto una lunga e lodevole carriera al servizio della sicurezza pubblica, operando in contesti particolarmente delicati e distinguendosi per senso del dovere, coraggio e abnegazione. Ha partecipato ad attività investigative di rilievo nazionale e a interventi di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del 1980, ricevendo benemerenze e riconoscimenti ufficiali che testimoniano la stima istituzionale di cui gode.

COMUNE DI ARIANO IRPINO

8) CAVALIERE ROSSANA MARRA La Sig.ra Rossana Marra ha orientato la propria vita alla promozione della solidarietà, dell’inclusione sociale e della cooperazione internazionale, distinguendosi per impegno concreto e coerenza etica. Fondatrice dell’associazione “Imagine To Help” e della Cooperativa Sociale Bmore, opera in ambito nazionale e internazionale a favore delle fasce più fragili, promuovendo progetti di carattere sanitario, sociale e di inclusione lavorativa. Attiva anche nella Protezione Civile, rappresenta un esempio autentico di cittadinanza attiva e responsabilità civile.

COMUNE DI ATRIPALDA

9) CAVALIERE CIRO SIRIGNANO Luogotenente dell’Esercito Italiano in quiescenza, il Sig. Ciro Sirignano ha prestato servizio per lungo tempo con elevata professionalità e profondo senso dello Stato, distinguendosi in contesti operativi nazionali e internazionali. Riconosciuto Vittima del dovere e della criminalità organizzata, è stato insignito di numerose onorificenze militari per merito, anzianità e partecipazione a missioni di pace e operazioni di sicurezza sul territorio nazionale.

10) CAVALIERE DOTT. (Ph.D.) PIETRO SPENNATI Il Dott. (Ph.D.) Pietro Spennati, funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino, vanta un profilo professionale e umano di elevato rilievo, contraddistinto da competenza scientifica, rigore istituzionale e profondo senso del servizio pubblico. Dottore di ricerca in Economia del settore pubblico, ha affiancato all’attività istituzionale un costante impegno nel volontariato e nel sociale, offrendo il proprio qualificato contributo al bene comune.

COMUNE DI LAPIO

11) CAVALIERE MARIA LEPORE La Sig.ra Maria Lepore, Ispettore Logistico Gestionale Esperto dei Vigili del Fuoco in quiescenza, ha dedicato oltre quarant’anni al servizio dell’Amministrazione distinguendosi per competenza, precisione e profondo senso del dovere. Ha operato con particolare dedizione durante emergenze di rilievo nazionale, tra cui il sisma del 1980, per il quale è stata insignita di medaglia di benemerenza. Punto di riferimento per il personale e per il Comando, ha incarnato uno stile di servizio improntato a sobrietà, efficienza e spirito istituzionale.

COMUNE DI MANOCALZATI

12) CAVALIERE MARIA CONCETTA CONTE Direttore Generale dell’ASL di Avellino, la Dott.ssa Maria Concetta Conte vanta un prestigioso percorso professionale al servizio della sanità pubblica, caratterizzato da incarichi apicali di elevata responsabilità gestionale e istituzionale. Distintasi per competenza scientifica, capacità organizzativa e attenzione costante ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione, ha contribuito in maniera significativa al miglioramento dei servizi sanitari e all’integrazione socio-sanitaria, rappresentando un autorevole modello di servizio pubblico ispirato a rigore, etica e responsabilità civile.

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

13) CAVALIERE POMPILIO CAVOTTA Il Sig. Pompilio Cavotta si è distinto per uno straordinario e continuativo impegno umano e solidale, consacrando la propria vita alla cura, all’assistenza e alla tutela di una persona con disabilità, accolta come figlio all’interno della propria famiglia. Con altruismo, sacrificio e amore incondizionato, ha garantito per decenni dignità, affetto e protezione, affrontando con silenziosa forza difficoltà personali e familiari. La sua testimonianza rappresenta un esempio altissimo di umanità, responsabilità morale e solidarietà autentica, unanimemente riconosciuto e stimato dalla comunità.

COMUNE DI MONTELLA

14) UFFICIALE ROBERTO SICA Il Dott. Roberto Sica, medico psichiatra, ha svolto una lunga e qualificata carriera professionale distinguendosi per competenza, dedizione e profondo rispetto della persona. Ha operato per decenni all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, affiancando all’attività clinica un costante impegno formativo, culturale e solidale. Figura di riferimento umano e professionale, ha testimoniato con coerenza valori di servizio, altruismo e responsabilità civile, coniugando scienza, umanità e spirito di donazione.

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

15) UFFICIALE PELLEGRINO IANDOLO Il Sig. Pellegrino Iandolo, Capo Reparto dei Vigili del Fuoco in quiescenza, ha svolto oltre trentaquattro anni di servizio distinguendosi per elevata professionalità, spirito di abnegazione e profondo senso delle Istituzioni. Nel corso della carriera ha partecipato a numerosi interventi in emergenze di rilievo nazionale e territoriale, operando sempre con tempestività ed efficacia e ricevendo encomi e riconoscimenti per interventi di particolare valore. Accanto all’attività operativa ha svolto un significativo ruolo nel coordinamento e nell’organizzazione del servizio, contribuendo anche alla valorizzazione della memoria storica del Corpo attraverso attività di documentazione e divulgazione. Anche dopo il collocamento in quiescenza continua a offrire il proprio contributo alla collettività, mantenendo vivo il legame con il Corpo e i valori del servizio pubblico, rappresentando un punto di riferimento per professionalità, esperienza e spirito di appartenenza.

COMUNE DI MONTEFREDANE

16) CAVALIERE ANTONELLO PETRILLO L’Appuntato Scelto con qualifica speciale Antonello Petrillo presta servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 2003, distinguendosi per equilibrio, affidabilità e spirito di servizio. Attualmente in forza alla Centrale Operativa di Avellino, svolge con professionalità il delicato ruolo di operatore del numero di emergenza 112. Ha ricoperto incarichi di particolare fiducia presso la Presidenza della Repubblica ed è stato insignito di riconoscimenti per merito e per l’impegno profuso durante l’emergenza Covid-19.

COMUNE DI MONTEMILETTO

17) CAVALIERE DOTT. GIANLUCA D’AMELIO Il Dott. Gianluca D’Amelio ha maturato un solido e coerente percorso professionale al servizio delle istituzioni, distinguendosi per competenza amministrativa, equilibrio decisionale e alto senso dello Stato. Dopo l’esperienza quale Segretario comunale in diversi enti locali, dal 2019 opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria, ove ha ricoperto incarichi dirigenziali di crescente responsabilità fino all’attuale posizione di Dirigente Generale con compiti di consulenza, studio e ricerca su progetti di rilievo dipartimentale.

COMUNE DI QUADRELLE

18) CAVALIERE RAFFAELE MANCANIELLO Il Sig. Raffaele Mancaniello, Sostituto Commissario della Polizia di Stato in congedo, ha svolto una lunga carriera caratterizzata da incarichi in sedi sensibili e da costante dedizione al servizio pubblico. Sempre valutato con giudizi di eccellenza, si è distinto per correttezza, equilibrio e impegno civico, proseguendo anche dopo il pensionamento un’intensa attività di assistenza familiare e volontariato.

COMUNE DI ROTONDI

19) CAVALIERE FIORE GIUSEPPE DE LUCIA Il Sig. Fiore Giuseppe De Lucia ha maturato un percorso umano e professionale improntato al servizio, alla disciplina e all’impegno civile. Arruolatosi nella Marina Militare, ha partecipato a missioni operative, tra cui quella nel Golfo Persico, distinguendosi per dedizione e senso del dovere. Ha successivamente continuato a rendersi utile alla collettività attraverso l’attività lavorativa e un costante impegno nel volontariato e nel sociale, ricevendo attestazioni di stima e riconoscimento da istituzioni civili e solidali.

COMUNE DI TREVICO

20) CAVALIERE MARIA GRAZIA SOLIMINE La Sig.ra Maria Grazia Solimine si distingue per uno straordinario e continuativo impegno nel volontariato sanitario e nella protezione civile. Soccorritrice e autista di ambulanza, ha operato in numerose emergenze nazionali, nella campagna vaccinale Covid-19 e in grandi eventi religiosi, offrendo sempre un contributo improntato a professionalità, altruismo e spirito di sacrificio.

COMUNE DI VALLATA

21) CAVALIERE MICHELE BIANCAMANO Il Maresciallo Capo Michele Biancamano, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nusco, presta servizio nell’Arma dal 1995 distinguendosi per professionalità, equilibrio e spirito di servizio. Ha partecipato a missioni internazionali di pace in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo, conseguendo decorazioni NATO e croci commemorative. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti per anzianità e merito, rappresentando un autorevole e solido punto di riferimento istituzionale per il territorio e la cittadinanza.

COMUNE DI VENTINCANO

22) CAVALIERE ANNA DIGLIO Ha trasformato una dolorosa esperienza personale in un impegno civile costante e generoso, dedicandosi da oltre venticinque anni alla promozione della sicurezza stradale e dell’educazione alla legalità. Presidente provinciale dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, la Sig.ra Anna Diglio svolge un’intensa e instancabile attività di sensibilizzazione, rivolta in particolare ai giovani, contribuendo a diffondere una cultura della responsabilità e del rispetto della vita. La sua testimonianza rappresenta un esempio autentico di resilienza, altruismo e profondo senso di responsabilità sociale.