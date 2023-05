Il Montemiletto over40-Old stars vince il campionato di calcio regionale. Risultato raggiunto per il secondo anno consecutivo dal team del presidente Ignazio Mario Nardone. La squadra, capitanata dal mister Corrado Fina già Campione d’Italia 2022, affronterà nei giorni 15-16-17 settembre a Celle Ligure, in provincia di Savona, le squadre vincitrici delle restanti regioni e si prepara ad aggiudicarsi nuovamente il titolo italiano.

I calciatori ringraziano la dirigenza, l’allenatore, lo staff tecnico ed in particolare “l’amministrazione comunale di Montemiletto che crede fortemente in questa squadra e nei valori dello sport come risorsa, momento di condivisione, crescita ed impegno, favorendo l’integrazione e l’aggregazione sociale fondata sul reciproco rispetto e che grazie al continuo supporto ci ha permesso di raggiungere tali risultati”.

Ricordiamo che il Montemiletto over40-Old stars è stato fondato nel corso dell’anno calcistico 2018-2019. Il responsabile della squadra è Andrea Pasquariello, mentre nello staff ci sono Teodoro Musto e Giuseppe D’Amelio.