Il Ministro Valditara in visita a Montefredane per le opere PNRR realizzate ad Arcella

Montefredane si prepara ad accogliere il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, che sabato 30 maggio 2026, alle ore 15:00, visiterà le opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e realizzate nella frazione Arcella, ricadente nel perimetro industriale di Pianodardine Avellino.

In particolare, il Ministro potrà visionare i nuovi spazi educativi realizzati grazie ai fondi del programma “Futura – La scuola per l’Italia di domani”, che hanno consentito di dotare il territorio di strutture moderne, innovative, sicure e pienamente rispondenti alle esigenze delle nuove generazioni.

«La presenza del Ministro Valditara a Montefredane costituisce motivo di orgoglio per l’intera comunità. – dichiara il Sindaco Ciro Aquino – Si tratta del riconoscimento di un percorso amministrativo che ha saputo cogliere le opportunità offerte dal PNRR per investire concretamente sul futuro dei nostri bambini e sulla qualità dei servizi educativi. Le opere realizzate ad Arcella rappresentano un modello di buona amministrazione e testimoniano come anche i piccoli comuni possano essere protagonisti del cambiamento e dell’innovazione».

La visita istituzionale offrirà l’occasione per illustrare i risultati raggiunti e per ribadire l’importanza degli investimenti pubblici nella scuola in Irpinia, quale motore di crescita sociale, culturale ed economica delle comunità del Mezzogiorno.