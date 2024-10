Il Ministro Piantedosi esprime gratitudine a Mirabella Eclano

Lettera di ringraziamento al Sindaco e alla Città di Mirabella Eclano da parte del Ministro Matteo Piantedosi dopo il G7 dei Ministri dell’Interno:

«Con coraggio e generosità, Mirabella Eclano e l’Irpinia tutta si sono aperte ai Grandi, dimostrando di saper essere all’altezza di una sfida internazionale senza precedenti, che – sono certo – costituirà una tappa fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo del Suo Comune e dell’intera Provincia di Avellino», scrive tra le altre cose Piantedosi rivolgendosi al Sindaco Giancarlo Ruggiero che commenta:

«Queste parole non sono per me, ma per una città stupenda, Mirabella Eclano, porta di una provincia ricca e desiderosa di riscatto, l’Irpinia. La politica può dividere e infervorare, ma quando c’è da impegnarsi per la nostra terra non c’è livore o rottura che tenga e questo è tipico delle realtà con tante menti eccelse.

Avete presentato, tutti, una città incantevole, regalando un esempio di coesione alle future generazioni. Il ricordo di questo evento resterà cristallizzato nel firmamento della nostra città».