Delivery della cocaina dal nolano al Vallo bloccato dalla Polizia

LAURO- Un “delivery” della cocaina dal nolano al Vallo di Lauro. Per i due presunti pusher pero’ la consegna e la cessione delle sostanza stupefacente si e’ chiusa con l’arresto, effettuato al confine tra Vallo Lauro e nolano, piu’ precisamente Palma Campania. E’ li che gli agenti del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi hanno bloccato un trentunenne ed un quarantunenne della zona nolana con un grammo di cocaina e 735 euro in contanti, in questi casi sempre sospettati di essere provento della presunta attivita’ di spaccio. Per entrambi e’ scattata la misura degli arresti domiciliari per detenzione ai fini dello spaccio. L’arresto della Polizia e’ stato con validato nella mattinata di ieri dal giudice del Tribunale di Nola, che ha accolto anche la richiesta di riqualificare come V comma (la lieve entita’ dello spaccio) la contestazione ai due indagati da parte del difensore, l’avvocato Michele Russo del foro di Nola. Per entrambi applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Ovviamente le indagini per accertare la contestazione di spaccio proseguiranno..