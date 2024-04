Il Meeting Nazionale dei paesi di San Vito si svolgerà a Santo Stefano del Sole

Dal 26 al 28 aprile 2024 il Comune di Santo Stefano del Sole ospiterà il XXIII meeting dei Paesi di San Vito Italia, associazione che racchiude i Comuni italiani che hanno San Vito come loro Patrono.

Una tre giorni di eventi organizzati per l’accoglienza delle varie delegazioni provenienti da tutta Italia, da nord a sud, che oltre alle attività dell’associazione, sarà all’insegna dello scambio culturale, della condivisione e della cordialità. Santo Stefano raccoglie il testimone da Alberobello che ha ospitato il meeting 2023.

Soddisfatto il primo cittadino Gerardo Santoli : “Un ringraziamento al Direttivo Nazionale, per aver scelto Santo Stefano del Sole tra i tanti paesi candidati ad ospitare l’evento. Sarà una vetrina per tutta l’Irpinia e per noi un ulteriore traguardo a livello nazionale”