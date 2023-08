Il Medioevo rivive a Montemiletto con “Si qua Fata Sinant”

La Pro Loco Mons Militum è al lavoro per mettere in scena la settima edizione della rievocazione storica “1419 – Si qua Fata Sinant”, in programma l’8, il 9 ed il 10 settembre a Montemiletto.

La giostra dei Tocco, sbandieratori e trombonieri, musici e giocolieri, museo delle torture, mercatino ed accampamento medievale, enogastronomia ispirata all’epoca, ma soprattutto, lo spettacolare “Assalto al Castello”. Sì, perché quella che si va sempre più affermando come una delle più belle e coinvolgenti rievocazioni medievali della provincia di Avellino, ruota intorno allo splendido “Castello della Leonessa” e punta a far rivivere la storia del borgo, gli antichi fasti ma anche le atrocità delle battaglie e delle torture.

Fulcro dell’intera manifestazione sarà la ricostruzione dell’Assalto tenutosi nel 1419 ad opera di Algiasio Tocco al Castello della Leonessa, all’epoca sotto il dominio di Andrea Caracciolo. La rievocazione inizierà con la sfilata per le vie di Montemiletto di un corteo storico capitanato direttamente da Algiasio che si fermerà alle pendici del Castello della Leonessa, sotto la Porta della Terra, dove inizierà il combattimento con l’esercito di Andrea Caracciolo. La battaglia terminerà con l’incendio delle torri del maniero e con l’entrata vittoriosa di Algiasio e della sua schiera di cavalieri e nobili nel centro storico.

Uno spettacolo emozionante che di edizione in edizione si arricchisce sempre più nel numero di figuranti, costumi sempre più attinenti al periodo storico e dettagli scenici quali torce, stendardi ed altri arredi per coprire elementi moderni, lungo tutto il percorso e lasciare che il visitatore si immerga in più possibile nell’atmosfera dell’epoca.

E poi una serie di altri eventi collegati: la rievocazioni di antichi mestieri, una cena medievale con l’utilizzo di prodotti selezionati tipici di Montemiletto e del circondario, quali vini irpini, olio extra vergine di oliva, pietanze tipiche; un grande mercato cittadino con botteghe e antichi mestieri riempirà vie e piazze del centro storico; l’accampamento dei soldati i quali daranno spettacolo ed offriranno alti esempi di rievocazione di combattimento storico; ed ancora momenti di spettacolo in punti diversi del borgo con falchi, serpenti, danze, figuranti in costume, gruppi di armati e musici.

E ANCOR PIÙ NEL DETTAGLIO:

• La Giostra Medievale, grande torneo medievale organizzato in Piazza IV Novembre alle spalle della Porta della Terra, presieduto dal Principe Algiasio Tocco in persona e dalla sua consorte. Ai combattimenti prenderanno parte i rappresentanti dell’alta aristocrazia del feudo di Montemiletto che concorreranno per il titolo di Primo Cavaliere del Principe. L’intero torneo sarà preceduto da un articolato cerimoniale che vedrà l’arrivo di Algiasio e della sua schiera di nobili dagli appartamenti del Castello.

• Spettacolo degli sbandieratori accompagnati da musici al cospetto del Principe Tocco e della sua corte che si ripeterà nell’arco della giornata ai piedi della Porta della Terra. Si potrà godere dello spettacolo sia dalle terrazze del Castello, insieme ad Algiasio, sia dagli spazi appositamente riservati alla visione del pubblico entro un raggio di 3m dalla zona spettacolo.

• Palio degli arcieri ad opera di un gruppo di professionisti che faranno rivivere lo spirito dell’arcieria medievale, arte di guerra e divertente passatempo dell’epoca, a chiunque voglia partecipare. Al termine del torneo, il vincitore sarà premiato da un delegato ufficiale del Principe Tocco.

• Spettacolo di falconeria in località “Torricella”: esibizione ed esposizione di rapaci (poiane, falco sacro e gufo reale) che permetterà ai partecipanti di indossare il guanto ed esser “falconieri per un giorno”.

• Dama Vivente, suggestiva partita organizzata su una scacchiera a misura d’uomo con le pedine vestite in costume d’epoca. Lo spettacolo sarà proposto in due versioni che vedranno impegnati sia i piccoli che i grandi.

• Spettacoli vari da corte e da strada con dame e cavalieri, musiche e letture dei tarocchi in tutta l’area interessata dalla manifestazione.

• Rievocazione della vita medievale a Montemiletto con uno spettacolo teatrale che verrà ripetuto più volte nelle suggestive stalle del Castello della Leonessa.

• Spettacolo con “mangiatore di spade” e “mangiafuoco”, attraverso cui un abile ed esperto artista di strada darà prova della sua forza ingoiando lunghe lame di spade.

• Teatrino Medievale itinerante, appositamente pensato per il pubblico più giovane che potrà imparare la storia della famiglia Tocco attraverso un divertente teatrino di burattini.

• Museo delle Torture allestito nella parte non ristrutturata del Castello, un viaggio alla scoperta di una delle pagine più buie del Medioevo.

Inoltre nel corso della tre giorni medievale si potranno visitare, guidati da personaggi in costume storico, i maggiori monumenti e luoghi di antica costruzione di Montemiletto:

▪ Il Castello della Leonessa e le sue fantastiche logge da dove è possibile ammirare la Valle del Calore e parte del Sannio;

▪ Le chiese di Santa Maria e Sant’Anna, quest’ultima realizzata per volere della famiglia Tocco, risalente al XVI secolo, all’interno della quale spicca l’altare maggiore che si deve a Pietro Ghetti che lo realizzò nel XVIII secolo ed il paliotto in marmi intarsiati. Tra le diverse opere d’arte custodite nell’edificio religioso, ricordiamo un dipinto di Francesco de Angelis che raffigura la battaglia di Lepanto e la Madonna del Rosario, ed affreschi alle pareti in cui è ritratto S. Domenico; ▪ I palazzi baronali delle famiglie Fierimonte, Fusco e Colletti e la Contrada di Montaperto.

Dunque “Si qua Fata Sinant” (traduzione dal latino “se ci fosse qualche destino”, ndr) vuole essere uno strumento affascinante e coinvolgente adatto ad ogni fascia di età e grado culturale per avvicinare abitanti e turisti alle ricchezze del territorio. Una proposta turistica che offre un contatto diretto con i reperti e le strutture architettoniche a disposizione del territorio attraverso un’esperienza unica nel suo genere.

A supportare i giovani intraprendenti della Pro Loco Mons Militum APS, la Regione Campania ed il Comune di Montemiletto che hanno patrocinato l’evento, media partner Irpinia News ed una serie di altre associazioni: Paesaggi irpini (con un mostra di foto dei paesi), Info irpinia (che ha strutturato un pacchetto turistico immersivo dove il visitatore diventa un figurante dell’evento), Progetto giovani (collaborazione logistica), Teatro Lions Mons Militum (collaborazione scene teatrali castello), Anspi (organizzazione “Dama vivente”), Anpas (per il supporto sanitario), Passion dance, Bottega delle arti (supporto musicale), Forum dei Giovani.