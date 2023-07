I Vantaggi di usare Calendari personalizzati come strumento di marketing

Quasi tutte le persone utilizzano un cellulare o app per memorizzare le date e mantenere il conto degli appuntamenti. I calendari pubblicitari quindi sono obsoleti oppure sono ancora di moda e sempre funzionali? Sì, decisamente, sono ampiamente utilizzati da molte persone sia nelle loro case che luoghi di lavoro! Segnare eventi cruciali e scadenze su un calendario cartaceo è molto più utile, inoltre ci aiuta a mantenere la visione di insieme sia del mese che della settimana, avendo cosi tutto sotto controllo ed organizzato.

I Calendari personalizzati sono un modo impressionante per far conoscere la tua azienda e diffondere il tuo brand. È possibile con un calendario portare all’attenzione dei tuoi clienti non solo immagini ma anche messaggi pubblicitari che vuoi far conoscere al tuo pubblico, trasformando cosi un semplice strumento pubblicitario in un efficace strumento di marketing . Sono ottimi regali pubblicitari che restano in giro in ufficio o in casa per un anno intero! Questo è un ottimo motivo per acquistare un calendario personalizzato ed utilizzarlo subito come strumento pubblicitario.

Ogni calendario ti assicura un’ottima visibilità

Su un calendario il tuo numero di telefono, il tuo brand ed il tuo messaggio pubblicitario può essere visualizzato per un anno intero. Facciamo un esempio: diciamo che sei un’impresa di catering e hai creato un calendario personalizzato proponendo i piatti più conosciuti del tuo menu; i colleghi della persona a cui hai lasciato il tuo calendario, gli amici, o i visitatori saranno probabilmente attratti dalle fotografie dei pasti riportati su ogni mese e quindi potranno decidere di prenotare nel tuo locale. E se poi gradiranno i tuoi piatti, sicuramente li consiglieranno ad altre persone, aumentando le prenotazioni nel tuo locale ed il fatturato. Questo è solo un esempio di come uno strumento semplice come un calendario si possa trasformare in uno strumento pubblicitario di grande successo ed impatto!

Aumenta la tua brand awareness con i calendari olandesi

Cura nei minimi dettagli il tuo calendario: seleziona gli scatti di miglior qualità che meglio mettono in risalto il tuo business e usali per il tuo calendario fotografico personalizzato. È possibile utilizzare temi specifici ogni mese per mettere in risalto la tua merce, le tue offerte, o il tuo personale. Le persone normalmente prestano maggiore attenzione alle immagini in alta definizione, quindi assicurati di usare fotografie di alta qualità, in modo da utilizzare il calendario fotografico personalizzato per coinvolgere visivamente il tuo destinatario. Usa le fotografie per esprimere al meglio il tuo messaggio ed il tuo logo in modo creativo ed originale per evidenziare i punti di forza del tuo business. Se il destinatario desidera usufruire dei tuoi servizi, potrebbe facilmente raggiungere la tua azienda con i contatti che hai lasciato ed inserito sulla stampa del calendario.

Tutti i calendari sono poco costosi da produrre

Nonostante ci siano molto prodotti personalizzati a basso costo, come biglietti di auguri personalizzati che si potrebbe utilizzare per pubblicizzare la tua azienda, i calendari personalizzati hanno un rischio migliore di essere gettati o persi dal destinatario. Sono strumenti di pubblicità dall’ottimo rapporto qualità-prezzo che ti assicurano pubblicità a lungo termine ad un prezzo minimo.

Tutta la praticità che solo un calendario può offrirti

A differenza dei volantini che spesso finiscono nella spazzatura, le persone tendono generalmente a tenere un calendario quando ne ricevono uno. I calendari sono utili e la maggior parte delle persone ne hanno almeno 1 in casa o all’interno del posto di lavoro. Il destinatario sicuramente ti sarà grato per avergliene dato uno. E ‘quasi un elemento fondamentale su ogni scrivania o piano di lavoro. Ricorda: i calendari visivamente più accattivanti hanno maggiori possibilità di essere messi in mostra e così visualizzati più e più volte, sia dal tuo clienti che da potenziali clienti che trovano il tuo calendario in giro, e perchè no? Possono decidere di chiamarti per usufruire del tuo servizio oppure possono decidere di venirti a trovare in azienda per un preventivo!

Un calendario è semplicissimo da creare