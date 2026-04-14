Il M5S concede altre 24 ore al Pd: rinviato il tavolo ad Avellino

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino ha deciso di concedere altre 24 ore al Partito Democratico, rinviando il tavolo politico inizialmente convocato per oggi alle 18.30. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal M5S, che parla apertamente di una richiesta arrivata direttamente a Michele Gubitosa da parte di Igor Taruffi e Piero De Luca, finalizzata a consentire al Pd di arrivare a una proposta condivisa.

Nel documento, il Movimento spiega di aver accolto la richiesta “per alto senso di responsabilità politica e nel superiore interesse della città”, pur sottolineando come i tempi abbiano ormai “ampiamente superato ogni ragionevole scadenza”. Non manca, infatti, un riferimento alle “forti perplessità” maturate a causa delle persistenti lentezze registrate nel confronto politico.

Nonostante ciò, il M5S evidenzia di aver ritenuto doveroso concedere quest’ulteriore rinvio, nella convinzione che debba essere esperito fino in fondo ogni tentativo utile alla costruzione di un percorso unitario, serio e credibile.

Per queste ragioni, il tavolo previsto per oggi è stato dunque aggiornato alla giornata di domani, che viene indicata come termine ultimo. Nel comunicato si precisa infatti che si tratterà di una scadenza definitiva e non ulteriormente prorogabile, nell’interesse di offrire alla comunità cittadina una prospettiva politica chiara, autorevole e all’altezza delle attese.

La nota, firmata dal gruppo territoriale M5S Avellino, riapre dunque per un ultimo giorno il margine di trattativa nel campo largo cittadino, ma lascia intendere che il tempo per trovare una sintesi politica condivisa sia ormai quasi esaurito.