D’Agostino rilancia sul nuovo stadio: “Avellino merita una casa degna”

Nel giorno della presentazione della candidatura a sindaca di Laura Nargi, Angelo Antonio D’Agostino torna a parlare anche di calcio e lo fa partendo da uno dei nodi più delicati per il futuro dell’Avellino: lo stadio Partenio-Lombardi. Per il patron biancoverde e coordinatore provinciale di Forza Italia, la questione dell’impianto resta centrale non solo per la squadra ma per l’intera città. “È un bel problema. È uno degli aspetti più importanti per la città dal punto di vista sportivo: bisogna costruire una casa degna della nostra squadra, altrimenti avremo sempre gli stessi problemi”, ha dichiarato, lanciando un messaggio chiaro anche alla futura amministrazione comunale. D’Agostino ha ribadito di augurarsi che il prossimo governo cittadino tenga alta l’attenzione sul dossier stadio, sottolineando i sacrifici sostenuti dalla società. “Mi auguro che la prossima amministrazione tenga a cuore questo aspetto perché faccio tanti sacrifici”, ha aggiunto. Sul percorso per il nuovo impianto, però, il giudizio è netto: “C’è uno stallo, è tutto fermo, non si va avanti. Il commissario ha dato una battuta d’arresto, non abbiamo avuto più notizie”. Il patron dell’Avellino ha rimarcato come la società non abbia mai fatto passi indietro sull’idea del nuovo impianto. “Come società non ci siamo mai tirati indietro e vogliamo costruirlo. Abbiamo speso diversi milioni per il progetto e non intendiamo buttarli a mare”, ha affermato, spiegando che al momento tutto resta bloccato, ma che potrebbe aprirsi uno spiraglio sul piano normativo. “Adesso c’è una norma che può agevolarci dal punto di vista procedurale. Speriamo bene”. Per D’Agostino, del resto, Avellino ha una tradizione calcistica che impone una visione diversa anche sulle infrastrutture. “Qui c’è una grande tradizione calcistica e lo stadio deve essere una priorità”, ha ribadito.

Dal fronte societario a quello strettamente sportivo, il pensiero corre ora alla trasferta di Mantova. D’Agostino si aspetta una risposta forte dalla squadra, a conferma delle ambizioni del gruppo. “Mi aspetto una vittoria perché la squadra non si accontenta, è ambiziosa e volenterosa di fare di più di quanto non sia stato già fatto. Anche col Catanzaro meritavamo di vincere. Favilli ha sbagliato il rigore ma è un episodio che può starci, così come la rete del portiere”, ha osservato. Infine, uno sguardo anche al futuro della panchina. Sul possibile rinnovo di mister Ballardini, D’Agostino non si sbilancia ma lascia intendere che il rapporto sia solido. “Con lui c’è un’ottima intesa, è una persona competente. Ne parleremo prossimamente dopo aver fatto le nostre valutazioni”.