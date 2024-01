Il M.I.D. abbraccia l’iniziativa di Donation Italia: “Un giocattolo in pediatria”

Il M.I.D. sempre presente sul territorio per le iniziative solidali anche questa volta è sceso in campo tramite l’amica Cinzia Colarusso che ha coinvolto una bella Rete di Associazioni Irpine e alcune attività.

Il M.I.D. insieme a queste realtà hanno teso la mano collaborando all’iniziativa promossa dall’associazione Donation Italia presieduta dall’amico Luigi Bisogno: ”Arriva La Befana Un giocattolo in Pediatria” a favore dei bambini del Reparto di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno.

Il M.I.D. ringrazia pertanto la Fraternita di Misericordia di Avellino che ha dato disponibilità di organizzare il punto raccolta di Avellino per l’iniziativa in oggetto presso la propria sede operativa in Via Padre Romualdo Formato SNC, dove tutti i cittadini interessati fino alle ore 12:00 del 4 Gennaio potranno far recapitare giochi “Esclusivamente Nuovi”, con le seguenti caratteristiche: “Da tavolo per i ragazzi da 0 ai 13 anni, per bambini dai 3 ai 9 anni, dai 0 ai 10 mesi e in ultimo per la fascia di età da 1 a 3 anni”.

La consegna del materiale raccolto sarà effettuata Venerdì 5 Gennaio 2024 a cura del M.I.D. e le realtà partecipanti presso il Presidio Ospedaliero di Salerno.

“Donare sorrisi resta sempre una delle più importanti mission e sfide d’amore anche per chi tutti i giorni lotta e si batte come noi a favore di chi in un particolare momento della propria vita sta affrontando degli ostacoli” afferma il il M.I.D.