Dramma di Capodanno, anziano di Pietradefusi ritrovato morto in casa

Il nuovo anno ha portato con sé una triste notizia per la comunità di Pietradefusi. Questa mattina è stato scoperto privo di vita, all’interno della propria abitazione, un anziano del posto di circa 80 anni.

Le circostanze sembrano indicare che il decesso sia avvenuto per cause naturali; tuttavia sarà il medico legale a confermare le esatte circostanze della morte. Pare che l’uomo sia deceduto nella notte, con il corpo ritrovato solo in mattinata. Sul posto, oltre al medico legale, è intervenuta la locale autorità dei Carabinieri.