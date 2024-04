Il M.I.D. abbraccia l’iniziativa della Fondazione Rachelina Ambrosini di Venticano

Il M.I.D., quale realtà operante e sempre presente sul territorio per le iniziative solidali, tramite l’amica Cinzia Colarusso anche questa volta è sceso in campo insieme e al fianco della Fondazione Rachelina Ambrosini di Venticano per la raccolta Latte in Polvere a lunga scadenza “(Tipo 1, 2. 3.) rivolta a bambini in difficoltà con fascia d’età da 0 a 3 anni.

Ringraziamo pertanto la Fraternita di Misericordia di Avellino che ha offerto con profonda sensibilità al M.I.D. la generosa possibilità e disponibilità di poter organizzare il punto raccolta di Avellino per l’iniziativa in oggetto presso la propria sede operativa, sita in Via Padre Romualdo Formato SNC dove tutti i cittadini interessati e sensibili all’iniziativa potranno far recapitare la loro donazione.

“Il Gesto della donazione resta sempre una delle più importanti Mission e Sfide d’amore anche per chi, come noi tutti i giorni lotta e si batte a favore di chi in un particolare momento della propria vita sta affrontando una difficoltà” conclude Giovanni Esposito del M.I.D.