A Montemiletto, Giovanni De Feo presenta il libro Tùttu-Cià

Oggi, domenica 21 aprile, alle ore 18.00, presso la Biblioteca “Franco Basile” di Montemiletto, verrà presentato il libro dell’autore Giovanni De Feo intitolato Tuttù-Cià.

9° appuntamento di una lunga rassegna letteraria gratuita, organizzata dalla Pro Loco di Montemiletto, con la direzione artistica di Cinzia Colarusso, che permette di dedicare uno spazio culturale a quanti vorranno abbracciare questo progetto.

Giovanni De Feo, professore universitario di Ecologia Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno, accanto al “prof. De Feo”, c’è il suo simpatico alter ego, “Mr. Greenopoli”, che non vede l’ora di partecipare agli incontri di educazione ambientale ovunque.

Nel libro non ci sono i classici titoli dei Capitoli, bensì ogni argomento è introdotto da un rap, da una filastrocca o da un racconto, seguiti dalla versione in prosa, d’altro canto il sottotitolo del libro è “Rap, racconti, spiegoni e video di Mr. Greenopoli su Ambiente e dintorni”. Il libro, infatti, si rivolge alla società nella sua interezza provando ad affrontare temi complessi e trattati spesso in modo controverso come la gestione dei rifiuti e l’incenerimento, la disinformazione, l’approccio allo studio e all’apprendimento, il rispetto delle regole, etc.

Al tavolo di presentazione, oltre all’autore, prenderanno parte il Dott. Franco Mazza, dando voce all’associazione “Salviamo la Valle del Sabato” e Antonio Basile, in rappresentanza di Legambiente Benevento. Il tutto con la moderazione dell’Avv. Angelo Ceres.