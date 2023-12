Il M.I.D. a sostegno dell’iniziativa: “Un libro per un sorriso”

Il M.I.D. in occasione delle prossime festività natalizie ha inteso sostenere con un contributo economico simbolico l’iniziativa progetto a favore dell’Associazione ARTIS SUAVITAS APS “Un libro per un sorriso” aderendo alla Maratona benefica per donare libri, giochi didattici ed il miglior panettone del mondo ai bambini ricoverati nella Struttura Ospedaliera Pediatrica del Santobono Pausilipon di Napoli con l’acquisto di una pallina da apporre sul nostro albero di Natale.

Cogliamo l’occasione per porgere anche i nostri migliori Auguri di Buon Natale a tutti con la diffusione e divulgazione anche del messaggio del nostro Presidente Nazionale del M.I.D. Francesco Ferrara: “Come ogni anno il Natale ci riempie il cuore, per l’occasione rivolgiamo gli auguri di Buone Feste e di Buon Anno Nuovo a tutti i Coordinatori, Collaboratori simpatizzanti, Amici e in particolar modo a tutte le Istituzioni di ogni ordine e grado con le quali speriamo sempre di poter fare rete verso la più ampia promozione della nostra politica sociale a tutela e volta al riconoscimento dei Diritti delle Persone con Disabilità, Anziani e in Condizioni di Svantaggio economico e sociale.