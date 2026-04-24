Il Lupo punta il verde della griglia playoff, Bari sprofondo rosso

L’Avellino azzanna il Bari e si affaccia in zona playoff. Finisce 2-0 per i biancoverdi, al termine di una partita giocata con intensità e qualità, nella quale i Lupi hanno costruito tanto già nel primo tempo, trovando poi nella ripresa i gol decisivi di Besaggio e Palumbo.

Per l’occasione mister Ballardini conferma il 4-3-1-2. In difesa c’è Fontanarosa sull’out mancino, mentre a centrocampo si rivede Besaggio dal primo minuto. Sulla trequarti agisce Palumbo, con Russo e Patierno a formare il tandem offensivo. In panchina Biasci e Favilli. Il Bari risponde con Rao e Piscopo a supporto di Moncini.

L’approccio dell’Avellino è convincente. I biancoverdi prendono in mano il pallino del gioco e nel primo tempo spingono con continuità. Alla squadra irpina, però, manca il guizzo decisivo sotto porta. Le occasioni non mancano: ci provano Palumbo, Russo e soprattutto Besaggio, che ha sui piedi una delle chance più nitide ma non riesce a inquadrare lo specchio difeso da Cerofolini.

Il Bari si vede poco, ma quando affonda riesce comunque a creare un brivido. Il più pericoloso è Braunoder, che lascia partire un destro violento capace di impensierire Iannarilli: il pallone termina sulla parte alta della rete, sopra la traversa.

La ripresa si apre ancora con un’occasione per gli ospiti. È ancora Braunoder a rendersi insidioso: vince un rimpallo a metà campo e si invola verso l’area dell’Avellino, ma al momento del tiro trova il provvidenziale muro di Besaggio, che salva i suoi. Subito dopo è Rao a sprecare, calciando alto.

Scampato il pericolo, l’Avellino riprende a spingere. Prima arriva il clamoroso salvataggio sulla linea di Cerofolini, che in qualche modo nega la rete a Russo. Poi Patierno, in acrobazia, manda sul fondo, facendo gridare al gol il Partenio-Lombardi solo per un istante.

La rete, però, è nell’aria e arriva al 65’. Splendida l’azione dei biancoverdi: Sounas sfonda sulla destra, arriva fino al fondo dentro l’area e mette un pallone al centro. Besaggio anticipa tutti e firma l’1-0, facendo esplodere lo stadio.

Il Bari accusa il colpo e l’Avellino ne approfitta. Al 78’ arriva anche il raddoppio: Palumbo, con una conclusione di sinistro, infila il pallone sotto le gambe del portiere barese e firma il 2-0 che chiude di fatto i conti.

Nel finale c’è ancora spazio per le iniziative dei padroni di casa, che vanno anche vicini al tris con Fontanarosa. È una vittoria pesante, per il risultato e per il significato in classifica: i Lupi mettono pressione alle concorrenti e si regalano un finale di stagione tutto da vivere.

Adesso restano gli ultimi 180 minuti di regular season, con le sfide contro Empoli, in trasferta, e Modena, di nuovo al Partenio-Lombardi. Due partite per continuare a sognare e provare a conquistare un posto nei playoff. Il Bari, al contrario, sprofonda in zona rossa sempre più verso la Serie C.