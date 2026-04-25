25 Aprile, le ACLI di Avellino: “Ricordare, vigilare, costruire. Un impegno per il presente e il futuro”

In occasione della Festa della Liberazione, le ACLI di Avellino ricordano che il 25 aprile non rappresenta solamente una ricorrenza ma un patrimonio di valori che appartiene all’intero Paese.

E’ la storia di donne e di uomini che scelsero di difendere la libertà senza delegare ad altri il proprio compito, agendo con coraggio e responsabilità nei momenti più difficili della nostra storia. Furono in tanti a combattere la buona battaglia, pagando con il sacrificio personale la possibilità di restituire al nostro Paese libertà, democrazia e futuro. A loro va la nostra gratitudine ed il nostro impegno quotidiano nel custodire e trasmettere quella memoria.

Celebrare il 25 aprile significa oggi rinnovare un impegno collettivo per la pace, per il lavoro dignitoso per tutti, per i diritti, per la giustizia sociale.

Oggi come allora, la Costituzione continua a tracciare un solco netto da ogni violenza, sopraffazione e negazione della Storia e dei diritti fondamentali.

Con questo spirito, le ACLI saranno domani presenti alle celebrazioni del 25 aprile, insieme a tutte le organizzazioni aderenti alla Rete Irpina Pace e Disarmo, per rinnovare un impegno che non guarda al passato, ma al presente e al futuro del nostro Paese: ricordare, non dimenticare, vigilare, costruire.