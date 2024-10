Il Lupo non si ferma più: finisce in goleada anche il derby con la Casertana. 3-0 solo nei primi 45 minuti. Al 90′ il risultato è ancora più rotondo in favore dei padroni di casa: le doppiette di Sounas e Patierno e l’autogol di Mancini confezionano la terza vittoria di fila per gli uomini di mister Raffaele Biancolino. Ma a giganteggiare su tutti è soprattutto D’Ausilio, che realizza quattro assist al bacio per i compagni di squadra.

Carico e galvanizzato dai sette punti in tre gare e soprattutto dalla roboante vittoria di Crotone, l’undici del Pitone ha le idee ben chiare già dai primi minuti di gioco al Partenio-Lombardi. Biancolino si affida alle certezze e schiera i suoi ancora con il 4-3-1-2, ma questa volta ci sono Cancellotti e Russo al posto di Cionek e Gori. Dopo pochi minuti il parziale si sblocca grazie alla pregevole giocata di D’Ausilio che imbuca con un lob centrale per Patierno; il centravanti di casa sbuca tra i due centrali rossoblù e insacca al volo. Dopo qualche minuto i padroni di casa potrebbero quasi raddoppiare, ma il colpo di testa di D’Ausilio sorvola la traversa. E’ il preludio al raddoppio: il 7 biancoverde pesca Sounas da solo in mezzo all’area: piatto destro sotto la traversa e lupi sul 2-0. Al secondo dei due minuti di recupero arriva il tris ed è un regalo della difesa ospite. De Cristofaro invita Patierno alla doppietta ma Mancini sbaglia intervento e buca il suo stesso portiere. 3-0 e partita già in ghiaccio nella prima frazione.

Ripresa che si apre sulla falsa riga dei primi 45. Sprint di D’Ausilio sulla corsia di destra e altra giocata d’alta scuola per Sounas che, in fotocopia come nel primo tempo, non deve far altro che trovare l’angolo giusto. Poker biancoverde e Casertana imbambolata. Al 60′ rete annullata per fuorigioco a Patierno dopo una sventola dal limite di Mutanda. Nel finale i falchetti provano finalmente a farsi pericolosi ma la conclusione di Carretta sbatte contro il muro eretto da Ianarilli. Negli ultimi minuti di gioco gloria nuovamente per Patierno. Il bomber dei Lupi cala il suo personale bis servito ancora da volta da un immenso D’Ausilio. Quattro assist, tutti dalla destra, per l’ex Cerignola.