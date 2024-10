Anche Valentina Vignali al PalaDelMauro per tifare Scandone

La Scandone Avellino firma il suo secondo successo consecutivo in campionato e sconfigge a domicilio il C.J. Basket Taranto con il roboante punteggio di 101-52 e sale a quota 6 punti in classifica con 4 gare disputate. Match condotto in lungo e in largo dagli uomini di coach Sanfilippo che hanno messo una seria ipoteca sulla gara già nel primo quarto, lasciando agli ospiti appena 28 punti nei primi due periodi. Netto e abissale la differenza tecnica tra i due roster costruiti di certo per obiettivi diversi.

Tanta aggressività in difesa e buone trame offensive per la Scandone che ha visto tra le sue file spiccare la prestazione del solito Soliani con 20 punti ma è stato tutto il roster irpino a dare il suo contributo, da Stefanini a Iannicelli, da Pichi a Iacorossi, nessun escluso.

Gli uomini di coach Sanfilippo partono con la novità Paglia nel quintetto iniziale al posto di Juskas. Avellino stappa subito la partita con il primo parziale di 7-0 firmato da Stefanini e Soliani e subito coach Orlando ferma la gara per un obbligato time out. Gli ospiti soffrono l’aggressività dei lupi che in attacco continuano a segnare e ad allungare a 10 i punti di vantaggio dagli avversari dopo poco più di 5 minuti. Facciolà con due belle giocate in post basso suona la sveglia ai suoi compagni. Intanto entrano Trapani e Juskas per D’Offizi e Paglia. E’ il solito Soliani l’uomo in più per i lupi, la guardia emiliana continua la sua striscia positiva iniziata a Mola. Suoi i 10 punti dei 24 messi a segno dalla Scandone nel primo periodo. Secondo quarto che si apre con lo spettacolare alley – oop tra Trapani e Juskas che manda in visibilio i tifosi biancoverdi sulle gradinate del Del Mauro.

A sostenere i lupi questa sera anche una tifosa d’eccezione: Valentina Vignali, cestista, modella, personaggio televisivo e nota influencer da 2,7 milioni di follower nonché compagna di Fabio Stefanini.

Le due triple di Iannicelli e il tap-in di Jaskus firmano il massimo vantaggio di Avellino: +18 al 14’ e nuovo time out per i rossoblu. Troppe palle perse per gli ospiti con un gioco che stenta a decollare. Le girandole di cambi messe in atto da coach Orlando non danno i risultati sperati. La squadra pugliese riesce a trovare nuova linfa dal playmaker Salerno autore di due canestri di fila. Sanfilippo non ammette nessun calo di tensione e richiama subito i suoi in panchina. Paglia aggiorna il suo score e il tabellino dei lupi con un arresto e tiro. La bomba di Iacorossi sul finire del quarto e un tiro in avvicinamento di Trapani decreta il +22 per i lupi: 50-28. Terzo periodo che inizia con due triple dei biancoverdi realizzate da Stefanini e Juskas e +30 di vantaggio per il roster del patron Trasente. Giovara non vuole arrendersi e cerca di spronare i suoi che sono in balia dei lupi. Soliani si conferma in un ottimo momento di forma e continua a mostrare tutto il suo talento.

Zanini, Paglia e Trapani incrementano il vantaggio degli irpini. Alla fine del terzo quarto il tabellone dice: 75-41. Nell’ultimo periodo c’è gloria un po’ per tutti. Sanfilippo ne approfitta per mettere a punto alcuni meccanismi di gioco e dare minutaggio a chi non è troppo impiegato. I padroni di casa toccano il massimo vantaggio di 51 punti grazie ad una bella giocata di Iacorossi, entrato bene dalla panchina.

La partita si chiude sul 101-52.