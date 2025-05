Il Giro d’Italia torna in Irpinia: ecco gli orari del passaggio della carovana rosa

Il prossimo 15 maggio 2025, l’Irpinia si colorerà nuovamente di rosa. La sesta tappa della 108ª edizione del Giro d’Italia, la corsa ciclistica più amata dagli italiani, porterà la sua carovana attraverso uno dei territori più affascinanti e autentici del Mezzogiorno: l’entroterra campano della provincia di Avellino.

La tappa partirà da Potenza e si concluderà a Napoli, per un totale di 226 chilometri e un dislivello complessivo di 2600 metri. Un tracciato impegnativo ma suggestivo, che rappresenta un’occasione imperdibile per mostrare al grande pubblico televisivo le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali del cuore dell’Irpinia.

Dopo aver lasciato la Basilicata, il Giro entrerà in Irpinia toccando:

Sant’Andrea di Conza – v. Battisti – ss. 7 – 13.32

Conza della Campania – c.so Europa – ss. 7dir – 13.38

Svincolo di Morra de Sanctis – ss.7 dir. C – 13.50

Svinc. per Lioni – ss.400 – 13.58

Lioni – ss. 440 – 14.01

Ins. ss. 7 – ss. 7 – 14.03

Svinc. di Nusco – ss. 7 – 14.13

Galleria – 300 m – 14.15

Svinc. di Cassano Irpino – ss. 7 – 14.21

Svinc. di Volturara Irpina – ss. 7 – 14.41

Galleria -753 m – 14.44

Galleria – 720 m – 14.47

Uscita per Atripalda – v. Nazionale – 14.49

San Potito Ultra – v. Pertini – ex. Ss. 7 – 14.52

Atripalda – v. Appia – sp. 24 – 14.59

P.L. – sp. 24 – 15.00

Avellino – P. Libertà – C.so Italia – 15.05

Monteforte Irpino-Centro – ss. 7bis – 15.16

Monteforte Irpino – (La Vetreria) – ss. 215 – 15.22

Baiano – ss. 7 bis – 15.35

L’Irpinia si prepara così a vivere una giornata di grande visibilità e orgoglio, accogliendo ancora una volta la magia del Giro.