Archivio di Stato, nuovo appuntamento con “I giovedì della lettura”

Giovedì 15 maggio prossimo, alle ore 17:00, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenteranno i volumi Le famiglie Piantedosi a Pietrastornina (secoli XVIII-XIX) e La famiglia D’Antonio a Furmo di Pietrastornina nei secoli XVIII e XIX. Racconti orali e verifiche d’archivio, di Claudio D’Antonio.

La presentazione verrà introdotta da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Dialogheranno con l’autore Domenica Porcaro Massafra, Marcello Piantedosi e Consalvo D’Antonio.

L’ingresso è libero.

Claudio D’Antonio, senatore emerito dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, già funzionario ingegnere e dirigente delle Ferrovie dello Stato, è anche appassionato cultore di storia patria. Le assidue ricerche da lui condotte nei documenti conservati presso archivi parrocchiali e archivi notarili, nei catasti onciari, in quelli napoleonici, negli atti di Stato civile e negli archivi giudiziari gli hanno permesso di ricostruire l’evoluzione della famiglia Piantedosi nel contesto economico e sociale di Pietrastornina, suo paese d’origine.

La seconda monografia è invece dedicata ai capostipiti della famiglia D’Antonio di Pietrastornina e ai loro discendenti, da cui ha origine lo stesso autore del libro. Le storie dei D’Antonio – scrive Fiorentino Alaia nella prefazione al volume – ci tramandano insegnamenti di vita vissuta in condizioni difficili e precarie, in un contesto storico e geografico quale quello di un territorio interno del Regno di Napoli dal Settecento fino ai primi anni dell’Unità d’Italia.