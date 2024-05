Il Gip Marcello Rotondi indicato come presidente della Sezione Penale a Potenza

AVELLINO- Il giudice Marcello Rotondi potrebbe presto lasciare il Tribunale di Avellino, dove e’ in servizio dal 2018 per un nuovo incarico a cui è stato indicato su sua domanda dalla V Commissione del Csm: quello di Presidente della I Sezione Penale del Tribunale di Potenza (vacanza del giudice Baglioni). Proprio la Quinta Commissione, quella a cui sono demandate le valutazioni e le proposte su incarichi direttivi e semidirettivi lo ha infatti indicato all’unanimità a ricoprire l’incarico. Gli ultimi incarichi in ordine temporale del magistrato hanno riguardato il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, dove Rotondi era stato in servizio fino al 2013. Era passato a svolgere il ruolo di consigliere della Corte di Appello di Napoli. Dal 2018 e’ tornato ad Avellino, occupandosi di casi che hanno avuto anche una vasta eco mediatico. A partire dal caso scuole sequestrate. In primis la soluzione della vicenda Mancini. Ma anche l’udienza preliminare per il caso Aias (che è tuttora in svolgimento presso il Tribunale di Avellino) fino alla Sidigas. Senza Rotondi ed in attesa di una nuova nomina l’ufficio Gip/Gup si ridurrebbe a tre unità ( i magistrati Paolo Cassano, Giulio Argenio e Francesca Spella). Per il magistrato un nuovo e prestigioso incarico fuori regione. Sulla decisione definitiva bisognerà attendere il Plenum del Csm.