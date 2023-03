Il giovane chef Raduazzo premiato ai Campionati di Cucina a Rimini

Dario Raduazzo, diciannovenne di Villanova del Battista, diplomato lo scorso anno all’Istituto Alberghiero di Ariano Irpino conquista la medaglia di bronzo categoria individuali junior nei Campionati della Cucina Italiana, all’interno della manifestazione “Beer Attraction & Food Attraction”, presso Rimini Expo Centre Italy.

Emozionante anche la menzione speciale che ha riservato a suo fratello Tony, diplomatosi anche lui presso l’Alberghiero di Ariano (anno 2012) ed attualmente responsabile di cucina presso un’azienda ristorativa, per il prezioso aiuto fornito nella fase di preparazione e realizzazione del piatto.

Un ulteriore riconoscimento per l’Istituto Alberghiero “De Gruttola” di Ariano Irpino: aumenta infatti costantemente il numero di propri studenti che, dopo aver conseguito il Diploma quinquennale, si sono immediatamente inseriti nel mondo del lavoro e si sono distinti con merito nel settore enogastronomico.

Durante il percorso scolastico, Dario Raduazzo si è affacciato al mondo del lavoro grazie ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’orientamento, ex Alternanza Scuola-Lavoro, organizzate dall’Istituto di Ariano. Il percorso formativo, infatti, prevede anche la partecipazione a stage presso ristoranti, pasticcerie, alberghi, agenzie di viaggio o in altre strutture. Da anni l’Istituto organizza tali esperienze sia in Italia che all’estero. Attualmente Dario lavora presso il ristorante “Il sogno risto-gourmet” di Grottaminarda.

I successi professionali degli alunni dell’Alberghiero sono basati su una formazione scolastica quinquennale incentrata sia sull’insegnamento di discipline tradizionali ed impartite presso i licei e le altre scuole superiori (italiano, matematica e fisica, storia, geografia, inglese e francese, economia e diritto, educazione fisica, religione), sia su materie specialistiche (scienza degli alimenti, servizi di accoglienza, laboratori tecnici, gestione delle aziende di ristorazione, economia e tecnica dell’azienda turistica, diritto riguardante la materia del turismo e della ristorazione).

Da alcuni anni, inoltre, l’Istituto Alberghiero ha attivato anche il Corso serale per gli adulti, con l’intento di offrire sul territorio la possibilità di conseguire il Diploma sia a coloro che già operano nel settore turistico-ristorativo, sia a coloro che intendono scoprirne la ricchezza formativa, nonché le potenzialità occupazionali (chef e cuochi, maître e responsabili di sala, sommelier, camerieri, barman, pasticceri, responsabili di mense aziendali e scolastiche, food and beverage manager, portiere, receptionist, hostess/steward fieristici, tour operator, guida turistica, animatore, manager di agenzia di viaggi). Non mancano, infine, diversi alunni che, dopo il diploma, hanno conseguito anche il titolo di Laurea.