Attualità Il “Fashion show” torna a Guardia Lombardi: madrina Fatima Trotta 9 Agosto 2021

Sarà la spumeggiante Fatima Trotta la nuova madrina e conduttrice del Fashion Show che ritorna a Guardia Lombardi nella notte di San Lorenzo.

L’appuntamento con l’evento a cura della Tordiglione Production tra moda, musica e cabaret, è in programma martedì 10 agosto alle 21 sulla scenografica scalinata di piazza Vittoria.

Accanto alla splendida attrice e showgirl, l’altrettanto brillante Enzo Costanza, punto saldo del Fashion Show che oltre ad affiancarla nella conduzione della serata regalerà al pubblico un divertente monologo. Il connubio tra i due presentatori si preannuncia esplosivo vista la verve e la simpatia che contraddistingue entrambi.

Conduttrice di “Made in Sud” su Rai 2, il programma comico per eccellenza, Fatima Trotta è un’artista completa, ha dimostrando in tv, in teatro e al cinema, doti nel ballo e nel canto oltre che nella recitazione, ma anche quale imitatrice nel programma “Tale e quale Show” su Rai 1.

«Siamo onorati di avere nella famiglia della Tordiglione Production un’artista ed una persona speciale quale è Fatima Trotta – afferma il patron dell’evento, Walter Tordiglione – ho conosciuto non solo una donna di spettacolo bella, professionale e coinvolgente, ma anche una persona solare dalla grande umanità. Conquisterà il pubblico di Guardia».

Il format del Fashion Show sarà quello consolidato con raffinate sfilate di moda, momenti di spettacolo musicale ed esilaranti parentesi di cabaret. L’ingresso sarà libero come ad ogni evento della “Fashion Model Agency Production”, grazie al Patrocinio del Comune di Guardia Lombardi e alla collaborazione degli sponsor in particolare di Dotolo Mobili.

Naturalmente sarà necessario presentare il “Green Pass” sulla scorta delle ultime normative anti- Covid 19.

«Le persone credo abbiano proprio la necessità, dopo tutte queste chiusure dovute alla pandemia, di godersi una serata di spettacolo, noi siamo pronti ad accogliere il pubblico – afferma il Sindaco di Guardia, Antonio Gentile – tutto si svolgerà in sicurezza, secondo i protocolli vigenti, d’altra parte già abbiamo dimostrato, lo scorso anno con i precedenti eventi, che a Guardia c’è la massima attenzione».

In passerella gli abiti di alta moda sposa dell’Atelier Raffaella Zucchetto di Ariano Irpino, l’intimo ed l’abbigliamento per il tempo libero de l’Ago nel Pagliaio, gli occhiali da sole di Vision Ottica Iannaccone di Montella ed i pregiati vini dell’Azienda Agricola Fiorentino di Paternopoli.

Acconciature e make up saranno a cura di Primafila parrucchieri ed estetica, con sede ad Avellino.

La serata sarà resa ancor più speciale da alcuni momenti musicali con la violinista pop Rosanna Vastola, formatasi al Conservatorio di Musica San Pietro Majella di Napoli e divenuta momento di spettacolo e sottofondo musicale per le cerimonie più belle e poi la giovane e promettente band E.N.G.Age che ha già ottenuto importanti riconoscimenti come a “Sanremo rock” per il miglior testo ed ha vinto la sezione “Young” del contest “Anime di Carta”.

La regia moda dell’evento sarà a cura di Rosanna Giaquinto con la direzione artistica di Monica De Benedetto e la supervisione organizzativa di Rocchina Maiorano.

Altri sponsor della serata l’Impresa Edile Ital Toto di Trevico, VDL-Tex srl Società di Telecomunicazioni, l’Agriturismo “Locanda di Nina”, E.LAV ente bilaterale dei lavoratori e ALL Service di Vincenzo Annese.