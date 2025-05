Il dubbio di Vecchione: “Vendendo lo stadio il project avrà un futuro per l’Us Avellino o no?”

Dopo nove ore di discussione fiume, il tanto discusso bilancio previsionale ottiene il via libera dal Consiglio comunale. Tuttavia, resta aperta la questione politica, come ammesso anche dalla sindaca Laura Nargi, e persistono i dubbi sollevati dalla parte festiani della maggioranza.

La consigliera di Davvero, Giovanna Vecchione, spiega: «Come richiesto dalla sindaca, abbiamo ritirato i nostri emendamenti, che erano a supporto di quello presentato dal consigliere Mattiello, ma è normale che due gruppi di maggioranza che sostengono la sindaca accolgano la sua richiesta. Ora si va avanti, dobbiamo governare e guardare al futuro. Tuttavia resta un dubbio che non ha ancora trovato risposta: con l’approvazione dell’emendamento Mattiello, il project financing per lo stadio potrà proseguire o no? Vendendo lo stadio il project avrà un futuro per l’Us Avellino oppure no?».

A fare eco a queste parole è la capogruppo di W la Libertà, Teresa Cucciniello, che sottolinea: «Il bilancio è uno strumento fondamentale per far ripartire la città. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli effetti concreti di questa approvazione».