GdF Benevento: contrasto al sommerso da lavoro. Scoperti ventisei lavoratori in “nero”

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, ha effettuato un’attività ispettiva nei confronti di un ristorante all’esito della quale è stato rilevato l’impiego di sette dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro.

In particolare, militari del Gruppo di Benevento, nella giornata del 1° maggio, ricorrenza dedicata ai diritti dei lavoratori, a seguito dell’accesso presso la predetta attività di ristorazione, hanno rilevato che tutti i dipendenti erano impiegati “in nero”, ovvero non regolarmente assunti e privi, pertanto, delle necessarie tutele retributive, previdenziali e assistenziali.

Nei confronti dell’impresa, le Fiamme Gialle hanno proposto e ottenuto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento la sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di personale senza contratto. Sono state irrogate sanzioni pari a circa 20.000 euro nei confronti della predetta attività commerciale.

Si evidenzia che dall’inizio dell’anno i militari del Gruppo di Benevento e delle Tenenze di Montesarchio e Solopaca hanno individuato 26 lavoratori in “nero” e due irregolari scoperti nel territorio provinciale. Il personale era stato irregolarmente impiegato nei settori della ristorazione, del commercio di generi alimentari, della produzione di olio, della vendita di infissi, del settore del trasporto, del lavaggio di auto e del settore dei parrucchieri; per questo motivo sono stati segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento 10 datori di lavoro per impiego di manodopera irregolare.

L’operazione delle Fiamme Gialle testimonia la costante azione del Corpo a contrasto del sommerso da lavoro che arreca danni all’intero sistema economico nazionale perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e compromette la leale e sana competizione tra imprese.