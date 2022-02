Il digitale al servizio dell’ambiente: come un’app può cambiare la differenziata

Attiva da quasi un anno, l’app realizzata da Irpinia Ambiente sta fornendo un importante supporto a tutte le persone chiamate a partecipare a una corretta raccolta differenziata. Un vero e proprio esempio di tecnologie digitali al servizio dell’ambiente: ecco come funziona e quali vantaggi ci sono per cittadini e territorio.

IrpiniApp, l’app per gestire la raccolta differenziata

IrpiniApp è l’applicazione per smartphone sviluppata da Mac Solution per Irpinia Ambiente, la società che si occupa della gestione dei rifiuti in provincia di Avellino. Resa disponibile a maggio dello scorso anno, l’app mira a rendere molto più semplice ed efficace la gestione della raccolta differenziata da parte dei cittadini, attraverso informazioni sempre aggiornate e un ampio ventaglio di servizi aggiuntivi, tutti sempre a portata di smartphone.

La scelta di realizzare un’app per gestire il rapporto con i cittadini per la raccolta dei rifiuti è solo uno dei tanti esempi in cui la tecnologia si è dimostrata utile per semplificare le attività quotidiane. È ciò che ormai accade normalmente con portali e app messi a disposizione dagli enti pubblici, oppure nel campo dell’intrattenimento e del tempo libero, dove come per esempio Betway e di streaming audiovisivo come Prime Video rendono molto più semplice accedere a svaghi e contenuti di varia natura.

Ecco dunque un’idea in grado di combinare i vantaggi delle moderne tecnologie a un annoso problema della società attuale, ossia quello ambientale ed ecologico, nel quale un ruolo fondamentale sono chiamati a svolgere proprio i cittadini in un’ottica di responsabilità e attenzione a ciò che accade intorno a sé.

Con IrpiniApp si è in pratica adottato un sistema avanzato ma alla portata di tutti, che consente di assicurare un feedback continuo su ogni aspetto legato alla differenziata, dal calendario di conferimento dei rifiuti fino all’individuazione dettagliata dei singoli materiali da recuperare.

I servizi di IrpiniApp e i vantaggi per gli utenti

Utile e innovativa, l’applicazione della società di gestione rifiuti irpina rappresenta uno step fondamentale per ottimizzare un’attività di fondamentale importanza. IrpiniApp affianca i cittadini in ogni singola operazione legata al conferimento dei rifiuti, garantendo aggiornamenti costanti sulle news provenienti dai Comuni interessati e sui calendari di raccolta dei vari tipi di materiale.

Non solo, all’interno dell’applicazione è infatti presente una sezione Educational, nella quale sono presenti informazioni dettagliate su come riciclare ogni tipologia di scarto, addirittura leggendo i codici a barre dei prodotti per conoscere i materiali che compongono le confezioni e sapere perfettamente come smaltirle in maniera corretta.

Tra i vari contenuti di IrpiniApp non mancano infine idee e tutorial su come riciclare creativamente i materiali, un modo oggi molto in voga per dare nuova vita a oggetti in disuso senza alimentare discariche e centri di raccolta. Al di là dell’aspetto prettamente informativo, l’app di Irpinia Ambiente si rivela anche altamente stimolante e capace di soddisfare le curiosità degli utenti, trasformando la raccolta differenziata in una sorta di grande gioco in cui a vincere sono tutti i concorrenti e l’intero pianeta.

Strumento immancabile per i cittadini della provincia di Avellino interessati dal servizio, IrpiniApp è davvero lo strumento che mancava per supportare attivamente le famiglie in un’operazione tanto semplice quanto importante per tutti, un modo innovativo per trasmettere etica e conoscenza sfruttando la tecnologia.

Come scaricare IrpiniApp sul proprio dispositivo

L’uso delle app per dispositivi mobili è ormai a portata di tutte le tipologie di utenti, dai più tecnologici fino a coloro che non hanno una conoscenza approfondita di tali sistemi. Quasi tutti dispongono oggi di uno smartphone o di un tablet ed è per questo che la scelta di ricorrere a questa tecnologia sembra particolarmente vincente.

IrpiniApp, peraltro, è disponibile sia sullo store digitale dedicato ai dispositivi Android che su quello Apple, per device con sistema operativo iOS, e può praticamente essere utilizzata su tutti i tipi di apparecchi smart. Non ci sono scuse, dunque: la raccolta differenziata è adesso ancora più semplice e divertente, oltre che vicina a tutti i cittadini di ogni età e fascia sociale.