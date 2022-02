Nella giornata di ieri è deceduta un 89enne di Fontanarosa, ricoverata in Terapia Intensiva.

SITUAZIONE RICOVERI ASL AV

Presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati

24 pazienti, positivi al Covid, di cui:

⁃ 3 degenza ordinaria (Area Covid)

⁃ 10 in sub intensiva (Area Covid)

⁃ 1 in Terapia Intensiva

⁃ 9 Medicina Covid

⁃ 1 Cardiologia