Sport Minori Il Countrytennis Avellino protagonista al torneo ‘Open New Tennis Club’ a Manfredonia 29 Luglio 2020

Francesco Taccone, Alessandro Taccone e Mariafiorita Romano, accompagnati da Malena e Guido Nazzaro, hanno portato in alto il nome del circolo avellinese del Country Sport in quel di Manfredonia. L’avventura di Alessandro al torneo è terminata prima di entrare a far parte del tabellone principale. Il giovane tennista irpino ha perso il suo match per due set a zero. Francesco, invece, dopo aver superato la prova pre-tabellone si è arreso ai sedicesimi di finale, ma ha disputato la finale del tabellone di terza categoria. E caduta sul più bello Mariafiorita Romano. L’atleta è stata costretta ad arrendersi in semifinale contro la quotatissima Anne Schaefer campionessa militante nel ranking WTA alla 121esima posizione.