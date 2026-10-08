Il Conservatorio “Cimarosa” festeggia 40 anni: il ricco cartellone di eventi

Quarant’anni di storia, formazione musicale e promozione della cultura sul territorio. In occasione del suo quarantennale, il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino presenta un ricco e variegato cartellone di appuntamenti per il mese di ottobre, che vedrà impegnati docenti, grandi ospiti internazionali e i giovani talenti dell’ateneo musicale irpino.

Tra i numerosi eventi in programma – che spaziano dal jazz al repertorio chitarristico, dalla musica barocca alla didattica –, spiccano due appuntamenti di eccezionale rilievo istituzionale e artistico:

Lunedì 14 Ottobre, ore 19:30 (Auditorium “V. Vitale”): Il concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio, diretta dal M° Magg. Pantaleo Leonfranco Cammarano e a cura del M° Luigi Izzo. Una serata di grande impatto sonoro che valorizzerà l’eccellenza e la versatilità della sezione fiati dell’istituto.

Sabato 25 Ottobre, ore 20:00 (Teatro Comunale “Carlo Gesualdo”): Il momento clou delle celebrazioni con la messa in scena de “La Traviata” di Giuseppe Verdi. La produzione vedrà protagonisti l’Orchestra e il Coro del Conservatorio “D. Cimarosa”, con la direzione del M° Carlo Goldstein e la regia del M° Giuseppe Sollazzo, nella prestigiosa cornice del massimo teatro cittadino.

«Celebrare i quarant’anni del Conservatorio significa rendere omaggio a una storia di eccellenza e guardare al futuro dei nostri giovani musicisti», sottolinea la direzione del Cimarosa. «Il programma di ottobre rappresenta appieno la nostra missione: unire l’alta formazione alla grande produzione artistica aperta a tutta la città».

Il calendario completo degli appuntamenti di Ottobre:

9 Ottobre (ore 20:00 – Auditorium “V. Vitale”): Concerto Jazz “Contaminazioni jazz” (MM° G. Mirabassi, A. Farias, M. Nappi, T. Scannapieco, P. Iodice).

14 Ottobre (ore 19:30 – Auditorium “V. Vitale”): Concerto dell’Orchestra di fiati del Conservatorio (Dir. M° Magg. P. L. Cammarano, a cura del M° L. Izzo).

16 Ottobre (ore 19:30 – Aula Magna “M. Cesa”): Rassegna “Chitarre al Cimarosa” – Concerto Duo Darko Nikčević e Srdjan Bulatović.

17 Ottobre (ore 17:00 – Auditorium “V. Vitale”): Concerto Jazz “Una Big Band al Cimarosa” (a cura dei MM° M. Lo Russo, D. Napolitano, M. Parisi; con i vincitori del Premio Cimarosa Jazz ’26).

21 e 22 Ottobre (ore 17:30 – Aula “B. Mazzotta”): Concerti dei vincitori del Premio Cimarosa ’26 (a cura del M° G. Adorno).

22 Ottobre (ore 20:00 – Auditorium “V. Vitale”): Concerto della Masterclass “Il respiro della musica” – Ensemble di clarinetti e solisti con il M° Corrado Giuffredi (musiche del M° F. Bottigliero).

24 Ottobre (ore 19:00 – Aula Magna “M. Cesa”): Rassegna “Chitarre al Cimarosa” – Concerto dell’Orchestra di Chitarre (Dir. M° L. Matarazzo).

25 Ottobre (ore 20:00 – Teatro “C. Gesualdo”): “La Traviata” di G. Verdi – Orchestra e Coro del Conservatorio (Dir. M° C. Goldstein, Regia M° G. Sollazzo).

28 Ottobre (ore 20:00 – Auditorium “V. Vitale”): Concerto “Hommage à de Falla” – Ensemble Cimarosa (a cura del M° F. Bottigliero).

29 Ottobre (ore 19:00 – Auditorium “V. Vitale”): Concerto Jazz “Eight for ‘Trane’ – Tributo a John Coltrane” (a cura del M° A. Pace con i MM° P. Iodice, G. Pazienza, N. Puglielli, T. Scannapieco).

30 Ottobre (ore 19:00 – Aula Magna “M. Cesa”): Concerto “Guerra, pace, amore” – Quadri musicali nell’Europa Barocca (a cura del Dipartimento di Musica Antica).

31 Ottobre (ore 18:00 – Auditorium “V. Vitale”): Concerto “Facciamo il melodramma” (MM° C. Varricchio, R. Totaro, M. G. Schiavo, G. Sollazzo e allievi di Pratica del repertorio vocale).