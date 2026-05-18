Il Comune di Serino “tifa” per una veloce guarigione di Fabiano Parisi dopo l’infortunio

SERINO- ”Solo chi cade può risorgere”. Il Comune di Serino “tifa” per una veloce ripresa di Fabiano Parisi. ” Il nostro amato Fabiano Parisi ieri ha avuto un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro e si è sottoposto ad un intervento chiirurgico a Roma” si legge nel post del Comune di Serino. Ma c’e’ grande ottimismo: “Il suo sorriso dal letto di Villa Stuart è il segno che il campione della Fiorentina non si abbatte mai e che è pronto ad affrontare anche questa ennesima ripida salita Come amministrazione comunale siamo vicini al nostro Pendolino e insieme a tutta la comunità serinese gli auguriamo una pronta guarigione!”. E l’augurio: “Caro Fabiano, ti aspettiamo più forte e veloce di prima”.