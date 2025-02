Il Comune di Grottolella aderisce alla Giornata e Festa Nazionale del Gatto

Oggi in tutta Italia si celebra la Festa del Gatto, una giornata istituita nel 1990 su proposta della giornalista Claudia Angeletti. È un’occasione di sensibilizzazione pubblica sulla cura, protezione e adozione dei gatti, un momento in più per amare e coccolare i nostri dolci felini, compagni di mille avventure e della nostra vita.

“Il Comune di Grottolella aderisce convintamente alla giornata di festa, ribadendo il suo impegno verso tutte le campagne di sensibilizzazione per la piena ed effettiva tutela e il rispetto dei nostri amici felini. Prosegue senza sosta l’attenzione dell’amministrazione comunale nei casi di abbandono, nella costituzione di colonie feline e nelle adozioni consapevoli e responsabili. Ringraziamo il nostro vigile e le associazioni di volontariato per il lavoro che svolgono quotidianamente su questo fronte, in collaborazione con gli operatori della ASL di Avellino”, afferma Marco Grossi, Vice Sindaco del Comune di Grottolella.

In Italia, una casa su tre ospita animali d’affezione. Inoltre, i nostri amati gatti hanno ormai acquisito lo status di “membri della famiglia”, come dimostra il fatto che il 13% di chi ha un animale d’affezione ha preso in considerazione l’ipotesi di essere seppellito insieme al proprio animale, mentre il 20% ha addirittura pensato di destinargli una parte consistente della propria eredità.

Infine, anche in caso di separazione dei coniugi, se ci sono disaccordi sull’assegnazione e collocazione dell’animale domestico, sarà il giudice della separazione a stabilire a chi dei due coniugi spettano l’animale, tenendo conto delle migliori condizioni per il benessere dell’animale d’affezione. Questo avverrà applicando, in assenza di normativa specifica, le stesse regole previste per i figli minori.

Buona festa a tutti gli amanti dei gatti e, soprattutto, buona festa ai nostri amati felini!