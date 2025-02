Bando Stadio Partenio-Lombardi, è scontro in Commissione. Cucciniello denuncia la “maleducazione” di Giordano

Questa mattina si è verificato un vero e proprio scontro verbale in Commissione Bilancio a Palazzo di Città tra il presidente dell’organismo consiliare, Nicola Giordano (Pd), l’assessore al Patrimonio Mario Spiniello e, in particolare, la capogruppo di Viva la Libertà, Teresa Cucciniello. Al centro del dibattito le linee di indirizzo per la predisposizione del nuovo bando per la concessione dello stadio Partenio-Lombardi. Oltre ai componenti della commissione e al titolare al Patrimonio, era presente anche il dirigente Fausto Mauriello. Alla fine, la commissione ha approvato i due emendamenti con tre voti favorevoli e due contrari.

“Noi della maggioranza volevamo votare la proposta così com’era arrivata”, ha spiegato Cucciniello. “Abbiamo votato contro la proposta con gli emendamenti approvati dal presidente Nicola Giordano, dal consigliere Antonio Bellizzi e dal consigliere Rino Genovese, che dimostra ancora una volta di non essere in maggioranza, avendo votato favorevolmente a questi emendamenti”. La capogruppo di Viva la Libertà ha anche denunciato la “maleducazione” del presidente della Commissione. “Non credo che l’organismo – ha dichiarato – possa essere gestito e presieduto da chi ha questi modi di fare. E non è la prima volta che accade. In consiglio comunale voteremo la proposta così com’è, ma non è detto che non valuteremo gli emendamenti. Discutere e parlarne è una cosa, ma avere maleducazione e voler forzare le cose è un’altra”.

“Abbiamo approvato gli indirizzi per l’affidamento dello stadio Partenio con una procedura di evidenza pubblica”, ha ricostruito il presidente Giordano. “Abbiamo chiesto all’amministrazione di fare chiarezza e di reinserire nel Dup il project financing dello stadio. Abbiamo emendato questa delibera per eliminare quella gestione clientelare dei biglietti omaggio, limitandola esclusivamente alle istituzioni invitate dall’amministrazione. Abbiamo anche chiesto che, nelle dieci giornate dedicate all’amministrazione, possano essere realizzati interventi anche da parte di associazioni, non necessariamente di altri enti. In questo modo abbiamo cercato di fare chiarezza su questo bando, che speriamo venga pubblicato a breve. Abbiamo, infine, chiesto all’amministrazione di tutelare la squadra dell’Avellino calcio, garantendo la possibilità di giocare stabilmente allo stadio. La soluzione è che l’amministrazione reinserisca il project financing nel Dup, si faccia carico di una procedura attualmente troppo lunga e fornisca chiarezza nei contratti di locazione. Tutte le utenze saranno volturate alla società, e quindi abbiamo chiesto maggiore chiarezza nelle norme, ma soprattutto negli intenti. Basta con la gestione clientelare: chi vuole andare allo stadio deve pagare il biglietto e tutti saranno felici di sostenere la squadra anche pagando”.

“Il project financing”, ha concluso Giordano, “deve essere definito attraverso la Conferenza dei Servizi. Abbiamo chiesto all’assessore al Patrimonio di farsi carico di un’interlocuzione con il proponente per definire questa procedura, che allo stato attuale è ancora troppo lunga e compromette la gestione di uno stadio che necessita di grandi lavori di manutenzione, dei quali né la società né l’amministrazione possono farsi carico al momento”.