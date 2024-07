Il comitato contro i furti Santa Barbara-Torana indice riunione sulla sicurezza ad Ariano Irpino

Ariano Irpino – Il Comitato contro i furti Santa Barbara-Torana ha organizzato una riunione per affrontare la crescente problematica dei crimini predatori che sta preoccupando i residenti della zona. All’incontro, tenutosi ieri sera, hanno partecipato la dottoressa Maria Felicia Salerno dirigente del commissariato di Ariano Irpino, l’avvocato Maria Grazia Santosuosso e il dottore Massimiliano Grasso, promotore del gruppo.

La riunione, caratterizzata da un intenso confronto tra istituzioni e cittadini, e’ stato aperto dall’intervento del vicequestore Salerno, sempre disponibile al dialogo con i cittadini, la quale ha fornito utili consigli e indicazioni per affrontare la situazione in modo efficace, evitando al contempo la creazione di una “psicosi” collettiva. La dottoressa Salerno ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e comunità locale,promuovendo iniziative di prevenzione esensibilizzazione.

L’avvocato Santosuosso ha offerto un quadro giuridico delle possibili azioni che i cittadini possono intraprendere per tutelarsi, mentre il dottor Grasso ha illustrato alcune proposte concrete per migliorare la sicurezza nella zona, come l’installazione di videocamere di sorveglianza.L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere alta l’attenzione sul problema e a rafforzare i legami tra comunità e istituzioni, per garantire un ambiente più sicuro per tutti i residenti di Ariano Irpino.